Auf Vaneks Spuren: Kasper landet in Detroit

NHL-Klub vom 18-jährigen Kärntner überzeugt.

Montreal. Die Detroit Red Wings haben sich die Rechte an Marco Kasper gesichert. Der 18-jährige Stürmer ist am Donnerstag beim Draft der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL im Bell Centre von Montreal an Nummer acht gewählt worden. Kasper ist damit erst der vierte österreichische Erstrunden-Draft. Nur Thomas Vanek, der 2003 von den Buffalo Sabres an Nummer fünf gewählt worden war, wurde höher gedraftet. Marco Rossi 2020 (Nr. 9, Minnesota Wild) und Michael Grabner 2006 (Nr. 14, Vancouver Canucks) kamen einst etwas später an die Reihe.

„Ich bin so begeistert, von so einer großartigen Organisation gewählt worden zu sein“, erklärte der Klagenfurter. Kasper ist in Detroit bei einem wahren Traditionsklub gelandet, der von einer Vereinslegende geführt wird. Steve Yzerman, einst Superstar der Red Wings, ist seit April 2019 General Manager und baut seither das Team um. Kasper könnte der zweite österreichische Spieler bei den Red Wings werden.

Vanek spielte 2015/16 und in seiner letzten Saison 2018/19 für Detroit. Die Klubbosse der Red Wings wollten Kasper unbedingt in Runde eins draften und fürchteten bereits, ein anderer Klub könnte ihn zuvor verpflichten. (ag./red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.07.2022)