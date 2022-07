Fernando Alonso: "Alles geht wieder leichter"

Fernando Alonso wird bald 41, stellte eben einen Rekord auf – und hat noch lang nicht genug.

Die Presse: Ihr Alpine-Team ließ uns soeben wissen, dass Sie mit 92.643 Kilometern die längste Distanz aller Formel-1-Piloten – vergangene und aktuelle – absolvierten. Werden Sie nicht müde?

Fernando Alonso: Das sind ja lediglich die Rennkilometer. Mit Trainings und vor allem Testrunden werden es wohl dreimal so viele sein. Ich erinnere mich an 2002, das Jahr, in dem ich als Testfahrer meine Karriere bei Renault begann, da spulte ich 40.000 Kilometer ab! Ja, ich habe schon einige Zeit in Formel-1-Autos verbracht. Und mache es noch immer gern.

Gefällt Ihnen die Formel 1 in den neuen Autos mit veränderter Aerodynamik und neuen Reifen besser als die Generation davor?