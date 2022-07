Stefan Hertmans: „Moralistische Literatur ist zweitklassig“

Der belgische Schriftsteller Stefan Hertmans lebte, ohne es zu wissen, zwei Jahrzehnte lang im ehemaligen Haus eines der schlimmsten flämischen Nationalsozialisten. In „Der Aufgang“, seinem Buch darüber, geht er der Frage nach, wieso manche Menschen sich bewusst für das Böse entscheiden – aber auch, wie man in schlimmen Zeiten den Anstand bewahrt.

Was für ein Mensch war dieser flämische Nazi-Kollaborateur Willem Verhulst, um den es in Ihrem neuen Buch „Der Aufgang“ geht?

Stefan Hertmans: Ein Spießbürger. Ursprünglich ein sympathischer junger Mann dazu. Ein Verführer. Ein Mann der Frauen. Ein Narzisst, unbedingt. Ein impulsiver Mensch, der gern positiven Eindruck auf die Leute machen wollte, der ehrgeizig war. Ich kann mich erinnern, wie ich vor gut 20 Jahren das Buch „Männerphantasien“ von Klaus Theweleit gelesen habe, in dem er ein sehr schönes Psychogramm des jungen Nazis beschreibt, wie man es in der nazistischen Literatur der 1930er-Jahre findet. Auch da entsteht das Bild eines jungen, ehrgeizigen Mannes, meistens sensibel, meistens aus der unteren Mittelschicht, und oft Kind von Leuten, die keine große Karriere gemacht hatten, aber für ihren Sohn das Beste wollten. So ein Mensch ist Verhulst.

Klingt relativ normal. Wie wurde er zum gefürchteten SS-Schergen von Gent?

Durch diesen Cocktail von Eifersucht, Ehrgeiz, dem Willen, sympathisch gefunden zu werden, in sexuell-erotischer Hinsicht auf Frauen Eindruck machen zu wollen. Ich habe Fotos von ihm gesehen, als er Mitte 20 war. Er trug Mitte der 1920er-Jahre lange Haare: Er sah aus wie Neil Young. Er hätte genauso gut ein normaler Mensch oder gar ein Widerstandskämpfer werden können. Aber es gibt bei Verhulst eine gewisse Leere im Charakter an der Stelle, wo normale Menschen moralisches Urteilsvermögen haben. Das konnte ich mir nicht erklären. Und wenn Verhulst den Leser nach der Beendigung dieses Buches weiter beschäftigt, dann darum, weil man keine Antwort erhält auf diese Frage nach dem Bösen. Rüdiger Safranski hat ein sehr schönes Buch über das Böse geschrieben, in dem er sagt: „Das Böse ist eigentlich Transzendenzverlust.“ Verhulst ist ein Mensch ohne Vermögen zur Transzendenz, oder er hat es irgendwo verloren, oder er hat sie verwandelt in Ehrgeiz. Das ist Verhulst. Und das ist das, was Hannah Arendt bei Adolf Eichmann gespürt hat: dass man eigentlich keine Antwort bekommt, keine Motivation, keine Selbstkritik, nur eine Art von Banalität.