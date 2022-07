Die Angst vor Corona fährt auf jeder Etappe mit

Der zweimalige Tour-de-France-Sieger Tadej Pogacar (UAE Emirates) fürchtet sich vor einer Corona-Ansteckung. Vor allem die Nähe zu den Fans während einer Etappe sieht er als Gefahrenquelle.

Der zwAm Samstag musste sein norwegischer Helfer Vegard Stake Laengen wegen eines positiven Tests aufgeben, auch beim Franzosen Geoffrey Bouchard von AG2R wurde eine Coronainfektion entdeckt. Sonntag folgte mit dessen Landsmann Guillaume Martin (Cofidis) ein dritter Radprofi.

Martin lag auf dem 14. Gesamtrang in aussichtsreicher Position. "Wir sind nicht das einzige Team in der Situation. Man kann nur das Möglichste tun, um sich zu schützen. Ich denke, das haben wir auch gut gemacht. Das ist dann einfach Pech", sagte Max Walscheid, ein deutscher Teamkollege von Martin. Er rechnet noch mit weiteren Fällen.

Pogacar hofft, dass das Virus nicht in der Team-Blase ist und sich Laengen tatsächlich durch einen Fan angesteckt hat. "Ich hoffe, dass es das war und wir bis zum Ende sicher sind." Als unsichtbaren Rivalen sieht der Spitzenreiter der Rundfahrt Corona nicht. "Covid ist kein Rivale. Es ist nur ein Virus, das Dinge beeinflussen und eine Tour ruinieren kann", sagte der Slowene. Grundsätzlich möge er die Fan-Unterstützung und dass einen "die Leute an den Anstiegen anschreien", aber "es steigert die Wahrscheinlichkeit, sich mit Viren anzustecken".

Nachdem vor dem Start der Tour sechs Profis aufgrund von positiven Tests zurückziehen hatten müssen, war es im größten Radrennen der Welt lange ruhig. Viele Teams testen freiwillig, um Erkrankungen rechtzeitig zu erkennen. Die nächsten verpflichtenden Tests stehen erst am Ruhetag am Montag an.

(APA)