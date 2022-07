Nordex bittet Aktionäre um 212 Millionen Euro frisches Kapital

Der Windanlagenbauer Nordex beschafft sich zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen frisches Kapital.

Das Hamburger Unternehmen will mit einer Kapitalerhöhung bei seinen Aktionären 212 Millionen Euro einsammeln, wie Nordex am Sonntag ankündigte. Der spanische Großaktionär Acciona, der erst Ende Juni allein 139 Millionen Euro bereitgestellt hatte, wolle dabei voll mitziehen. Acciona müsste - seiner Beteiligung von 39,7 Prozent entsprechend - damit weitere 84 Millionen Euro in Nordex stecken.

Es gehe darum, die "Kapitalstruktur im zurzeit volatilen Marktumfeld für den Windenergiesektor zu stärken", hieß es in der Mitteilung. Die frischen Mittel seien "ein Schutz gegen kurzfristige, branchenspezifische Risiken" und verbesserten die Position von Nordex bei den Kunden. Windkraft-Unternehmen leiden zurzeit unter massiven Kostensteigerungen für Rohstoffe und dem harten Wettbewerb, weil sie die Lieferung oft zu festen Preisen zugesagt haben. Nordex schreibt seit Jahren rote Zahlen, hofft aber auf einen Windenergie-Boom und einen nachlassenden Preiskampf. Seit 2019 hat Nordex bereits mehr als eine Milliarde Euro frisches Kapital eingeworben.

Die Nordex-Aktionäre können im Zuge der Kapitalerhöhung um gut 20 Prozent vom Mittwoch an bis zum 26. Juli für jeweils 49 ihrer Aktien zehn neue zum Preis von 5,90 Euro beziehen. Das ist ein Abschlag von gut einem Drittel zum Xetra-Schlusskurs von 8,90 Euro vom Freitag. Ein Bankenkonsortium garantiert die Kapitalerhöhung.

(APA/Reuters)