Bombastischer langer Trailer für „Herr der Ringe“-Serie

Amazon hat den ersten langen Trailer für seine teure Serie „Die Ringe der Macht“ veröffentlicht. Zu sehen sind viele imposante Bilder und zwei Elfen, die darüber debattieren, wer was gesehen hat.

Einen ersten kurzen Trailer gab es bereits im Februar, doch nun hat Amazon Prime den richtigen, langen Trailer für die „Herr der Ringe“-Serie „Die Ringe der Macht“ veröffentlicht. Zweieinhalb Minuten lange bekommt man darin einen Eindruck vom Prestigeprojekt, das ab 2. September zu sehen sein wird.

Die Geschichte von „Die Ringe der Macht“ spielt ebenso wie die Werke „Der Herr der Ringe“ und „Der Hobbit“ in der fiktiven Welt Mittelerde des britischen Schriftstellers J.R.R. Tolkien (1892-1973). Wie auch schon bei den Verfilmungen der Bücher war Neuseeland Drehort für die erste von mehreren geplanten Staffeln.

Die Handlung ist aber zeitlich lange vor den Ereignissen rund um den "Hobbit" gelagert und rankt sich um neue, aber auch einige wenige altbekannte Charaktere. Etwa die Elfe Galadriel, die in den Filmen von Cate Blanchett verkörpert wurde. In „Die Ringe der Macht“ wird sie von der Walisischen Schauspielerin Morfydd Clark gespielt. Im Trailer debattiert sie Elrond (Robert Aramayo), wer was gesehen hat und warnt ihn: „The enemy is still out there, the question now is where.“ Zu den bekannten Gesichtern gehört

Amazon hatte sich 2017 die weltweiten Fernsehrechte für die Fantasy-Saga gesichert und eine Vorgeschichte in Serienform angekündigt. Hohe Erwartungen schürt das Budget: Branchendiensten zufolge soll allein die erste Staffel mehrere Hundert Millionen US-Dollar gekostet haben. Damit wäre „Die Ringe der Macht“ die bisher teuerste Serienproduktion, noch vor „Game of Thrones“.

(APA/dpa/Red.)