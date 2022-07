Wo die süßen Wassermelonen wachsen

Drucken

Lukas Windholz auf dem Melonenacker in Niederösterreich, wo dieser Tage die Ernte beginnt. Ein Teil der Früchte wird bis zu zwölf Kilo schwer (ganz links), die meisten sind sogenannte Mini-Melonen.

Immer mehr Landwirte bauen in Österreich Melonen an. Lukas Windholz in Bruck an der Leitha ist einer von ihnen. Die großen „Wuscher“ sind dabei teilweise eine ziemliche Schufterei.

Lukas Windholz ist nicht zimperlich. „Natürlich ist das anstrengend, bei 30 Grad in meinem Urlaub den ganzen Tag am Acker zu sein und Melonen aufzuheben – die großen Wuscher, bist narrisch.“ Trotzdem macht der 26-Jährige es wieder und wieder: In Bruck an der Leitha baut er zum siebten Mal Melonen an – vor allem Wassermelonen.



Begonnen hatte alles eigentlich mit einer Zuckermelone, die eine Freundin einst aus dem Garten mitgebracht hatte. „Die hat so gut gerochen, das ganze Haus hat geduftet“, erzählt Windholz. „Und da hab ich mir gedacht: Melonen könnte ich eigentlich probieren.“ Eine Zeit lang war er damals schon auf der Suche nach einer Idee gewesen, die er am Hof der Familie umsetzen könnte, den er dereinst mit seinem älteren Bruder übernehmen soll. Während der Vater rund 100 Hektar Ackerland bewirtschaftet, hat sein älterer Bruder vor einigen Jahren einen Weinbau inklusive Heurigen gestartet – und Lukas Windholz ist nun eben der Melonenbauer. „Ich kann mich ja nicht auf den Traktor dazusetzen zum Papa.“