Kein Fremdverschulden bei toter 13-Jähriger in Wiener Waldstück

In einem bewaldeten Gebiet nahe der Sieveringer Straße in Wien-Döbling ist Dienstagmittag die Leiche einer 13-Jährigen entdeckt worden. Zunächst waren die Umstände, die zum Ableben des Teenagers führten, ungeklärt. Die Obduktion ergab, "dass das Mädchen an einer natürlichen Todesursache verstorben ist", wie die Polizei am Mittwoch berichtete.

Das Mädchen soll am Montagabend die elterliche Wohnung verlassen haben. Einige Stunden später meldeten die Eltern ihr Kind bei der Polizei als abgängig. Ein Spaziergänger fand schließlich die Leiche. Ein Fremdverschulden wurde nun ausgeschlossen.

