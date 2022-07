OMV rüstet Tankstellen-Dächer mit Photovoltaik-Anlagen aus

Bisher gibt es 95 „Solar-Tankstellen“. Der Ausbau soll bis Jahresende 155 Stück beinhalten.

Die OMV rüstet die Dächer ihrer Tankstellen mit Photovoltaik-Anlagen aus. Bisher wurden auf 95 Tankstellen in Österreich Solarmodule installiert, bis Jahresende soll es 155 „Solar-Tankstellen" geben, teilte der Energiekonzern am Donnerstag mit. Mit dem dadurch produzierten Strom decken die Tankstellen einen hohen Anteil ihres Strombedarfs selbst ab. In den PV-Ausbau investiert die OMV in Österreich rund 7 Mio. Euro.

Hierzulande betreibt die OMV 219 Tankstellen, in ganz Europa sind es 2.100 Stück. Auch in der Slowakei, Ungarn und Rumänien sollen Tankstellen zukünftig Strom aus Sonnenenergie produzieren.

(APA)