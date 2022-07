Fleischlos grillen: „Gemüse braucht Hitze“

Drucken

Hauptbild • Starke Hitze und erst nachher würzen, rät Grillmeister Patrick Bayer beim Umgang mit Gemüse. • Starke Hitze und erst nachher würzen, rät Grillmeister Patrick Bayer beim Umgang mit Gemüse. (c) Die Presse/Clemens Fabry

Nicht nur die Hitze lässt uns beim Grillen öfter nach vegetarischen Rezepten suchen. Auch der Wunsch, weniger Fleisch zu essen, kommt dem entgegen. Grillmeister Patrick Bayer gibt Tipps.

Das Grillen ist wohl noch die letzte Bastion, in der Fleisch derart hochgehalten wird. Egal, ob für Griller, Grillkurse oder Zubehör geworben wird, ohne gegrilltes Fleisch scheint das nicht zu gehen. Alles andere läuft unter Beilagen, Alternativen oder eben Speisen für die paar „haglichen“ Gäste, die sich bei einer Grillparty heute nicht mehr vermeiden lassen.



Dabei stellt sich bei vielen allein durch die jahrzehntelange Präsenz von Koteletts, Würsteln, Steaks und Burgern doch auch immer wieder die Frage, was man denn noch auf den Rost legen könnte. Und besonders an heißen Tagen wie diesen wirkt so eine fleischlose Alternative gar nicht so unattraktiv.