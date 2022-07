Dinge, die keinen Strom brauchen

Oder: Warum Zeitunglesen auch ganz ohne Energiepreisdeckel funktioniert.

Aus gegebenem Anlass sei an dieser Stelle einmal daran erinnert: Es gibt sie schon auch noch, die Dinge, die funktionieren, ohne dabei Strom zu verbrauchen. Oder Gas. Oder auch nur irgendetwas fotovoltaisch Wärmegepumptes. Hier eine ziemlich unvollständige Liste in ganz zufälliger Reihenfolge:



Da steht natürlich ganz am Anfang in bester „Best Things In Life Are Free“-Tradition allerhand Immaterielles. Sich schrecklich langweilen oder großen Spaß haben zum Beispiel, zwei Zustände, die in den Sommerferien häufig nahtlos ineinander übergehen.