Dass man noch nicht einmal im Urlaub seine Ruhe hat!

Da wollte Olaf Scholz Auszeit vom Berliner Politbetrieb nehmen – und dann das. Sogar beim Wandern im Allgäu, bei der Tour auf den Alpspitz, lauerten „Bild“-Reporter dem hanseatischen Wandersmann auf. Scholz setzte ein Grinsen auf und ging seines Wegs.

„Wegelagerer“, so hat Helmut Schmidt – ein anderer SPD-Kanzler aus Hamburg – Journalisten einmal genannt. Das war vor seiner Zeit als „Zeit“-Herausgeber“, anno dazumal in Bonn, als der Pilgerweg zum jährlichen Fototermin an den Wolfgangsee, zu Helmut Kohls Urlaubsort St. Gilgen, zum Pflichtprogramm zählte. Heute stöbern Neugierdsnasen im Mistkübel vor dem Wohnhaus des Kanzlers in Potsdam. Eine „Spiegel“-Story, aber kein Coup.

Am dritten Urlaubstag ließ sich Scholz per Hubschrauber nach Berlin fliegen, um die Rettung des Energiekonzerns Uniper zu verkünden. Vor einem harten Herbst ließ er die Deutschen wissen: „You'll never walk alone.“ Die legendäre Fußballhymne des FC Liverpool als Zitat. Was einem halt so einfällt beim Wandern im Allgäu. Oder beim Verfassen eines Nachrufs auf „Uns Uwe“, Fußballer und HSV-Idol Uwe Seeler, für den „Spiegel“. Selbst im Urlaub ist die Würdigung eines Hamburger Nationalheiligtums à la Schmidt Ehrensache für einen Ex-Bürgermeister der Hansestadt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.07.2022)