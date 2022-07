Papst auf Pilgerreise der Buße: "Ich bitte um Vergebung"

Papst Franziskus hat sich auf seiner Reise durch Kanada für das Unrecht und Leid entschuldigt, das Angehörige der katholischen Kirche den indigenen Völkern des Landes zugefügt haben. Es waren emotionale Momente für die Überlebenden.

Gerade hatte der Papst auf dem Gelände der früheren Ermineskin Residential School in Maskwacis in der Provinz Alberta seine von hohen Erwartungen begleitete Rede gehalten. Er hatte gesagt: „Es tut mir leid. Ich bitte um Vergebung.“ Da ging Chief Wilton Littlechild von der Ermineskin Cree Nation, Überlebender ebendieser Residential School, zum Papst und setzte ihm den Federkopfschmuck auf, den Häuptlinge vieler First Nations tragen.

Es war ein mächtiges Symbol der Anerkennung und Verbundenheit. Als der 78-jährige Littlechild diese Auszeichnung überreichte, ging ein Lächeln über das Gesicht des Papstes, der bis dahin äußerst ernst aufgetreten war und offenkundig sehr nachdenklich und bewegt die Begegnung mit den indigenen Völkern, First Nations, Inuit und Métis, erlebt hatte.

Im April hatte sich der Papst in Rom vor Delegationen der indigenen Völker Kanadas für die Mitwirkung der Kirche bei der Unterdrückung der Ureinwohner und ihrer Zwangsassimilierung entschuldigt – vor allem für die Rolle, die die katholische Kirche in den Residential Schools, den Internatsschulen, spielte. Der Ort des jetzigen Treffens „erneuert in mir das tiefe Gefühl von Schmerz und Reue, das ich in den vergangenen Monaten gefühlt habe“, sagte der Papst.