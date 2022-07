Stehplätze im Europacup wieder erlaubt

Nach jahrzehntelangem Verbot dürfen allen voran die Fan-Kurven wieder ihre Klubs von Stehplätzen aus anfeuern.

Die Europäische Fußball-Union erlaubt in der kommenden Europacup-Saison nach Jahrzehnten wieder den Verkauf von Stehplatz-Tickets. In Deutschland, Frankreich und England dürfen die Fans Spiele der Champions League, Europa League und Conference League "in Übereinstimmung mit den nationalen und lokalen Rechtsvorschriften" stehend verfolgen, teilte die UEFA am Mittwoch mit. Ausgenommen sind die jeweiligen Endspiele, die ohnehin nicht in den drei Ländern ausgerichtet werden.

Der Beschluss des UEFA-Exekutivkomitees gilt zunächst für eine Spielzeit. Das Stehplatzverbot der UEFA war in den 1990er-Jahren ausgesprochen worden. "Die UEFA wird unabhängige Experten damit beauftragen, die Nutzung der Stehplätze bei nationalen und internationalen Klub-Spielen in diesen Ländern zu analysieren, um die unterschiedliche Dynamik zwischen nationalen und internationalen Fans und die damit verbundenen Auswirkungen auf die Sicherheit zu bewerten", teilte die UEFA mit. Am Ende der Saison 2022/23 werde eine Bewertung der Testphase erfolgen.

(red/APA)