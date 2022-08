Jad Turjman

Geb. 1989 in Damaskus. Studierte englische Literatur, arbeitete bis zu seiner Flucht 2014 in der Stadtverwaltung von Damaskus. Jad Turjman lernte in Rekordzeit Deutsch, lebte in Salzburg und war Autor und Comedian. Mit seinem ersten Soloprogramm, „Der Flüchtling Ihres Vertrauens“ trat er seit 2020 auf. Zuletzt ist sein Buch „Der Geruch der Seele“, im Residenz Verlag erschienen.

Am 29.7.2022 verunglückte er tödlich beim Bergsteigen im Berchtesgadener Land.