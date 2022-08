Credit Suisse erwägt großen Stellenabbau

Die zweitgrößte Schweizer Bank hatte nach einem weiteren Milliardenverlust im zweiten Quartal den Konzernchef ausgetauscht.

In der Geschäftsleitung der krisengeplagten Großbank Credit Suisse wird einem Medienbericht zufolge der Abbau tausender Stellen in den kommenden Jahren diskutiert. Das Institut erwäge eine aggressive Reduzierung des Personalbestands, berichtet die Agentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Es sei davon auszugehen, dass die Abbaupläne in den nächsten Monaten stehen.

Neben der Neuausrichtung der Investmentbank stünden auch Ineffizienzen etwa im Backoffice im Fokus. Die Bank habe angekündigt, sie werde im Rahmen mit den Ergebnissen für das dritte Quartal auch über den Fortschritt der Strategieüberprüfung informieren, sagte ein Sprecher der Bank. Alles darüber hinaus sei rein spekulativ.

Die zweitgrößte Schweizer Bank hatte nach einem weiteren Milliardenverlust im zweiten Quartal den Konzernchef ausgetauscht, will die Investment eindampfen und ein milliardenschweres Sparprogramm umsetzen.

(APA)