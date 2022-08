Ausländer tragen die Wirtschaft

Die Beschäftigung wächst in Österreich nur noch wegen der Zuwanderung. Corona brachte eine kurze Pause. Heute arbeiten hierzulande so viele Migranten wie noch nie.

Die österreichische Wirtschaft käme ohne Migranten nicht aus. Fast ein Viertel der knapp vier Millionen unselbstständig Beschäftigten in Österreich hat keinen österreichischen Pass. In manchen Branchen sind sie systemrelevant: In der Beherbergung und Gastronomie kommt mehr als die Hälfte der Beschäftigten aus dem Ausland. Von 104.200 Beschäftigten in den heimischen Hotels und Pensionen sind mit 14.500 die meisten aus Ungarn.

Seit Österreich seine Grenzen im Jahr 2011 nach der EU-Osterweiterung für die neuen Mitglieder im Osten geöffnet hat, gab es einen Boom beim Zuzug von Arbeitsmigranten nach Österreich. Damals arbeiteten hierzulande 2,93 Millionen Österreicher und 489.000 Ausländer. Acht Jahre später waren es schon fast 800.000 Ausländer, während die Zahl der inländischen Beschäftigten kaum zulegte. Im selben Zeitraum hat sich die Zahl der Arbeiter aus den neuen EU-Mitgliedsländern im Osten beinahe verdreifacht.