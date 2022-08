"Grease"-Star Olivia Newton-John ist gestorben

Die britisch-australische Schauspielerin und Sängerin wurde 73 Jahre alt.

Die in Großbritannien geborene australische Schauspielerin und Sängerin Olivia Newton-John ist gestorben. Dies teilte ihr Ehemann John Easterling am Montag in einer auf Online-Netzwerken verbreiteten Erklärung mit. Newton-John wurde 73 Jahre alt, sie kämpfte seit rund 30 Jahren gegen Brustkrebs. Newton-John sei "friedlich auf ihrer Ranch in Südkalifornien gestorben", hieß es in der Erklärung.

Ihre Familie und ihre Freunde seien bei ihr gewesen. In ihrer fünf Jahrzehnte umspannenden Karriere machte die Künstlerin als Sängerin, Schauspielerin und auch Songwriterin von sich reden. Weltweite Bekanntheit erlangte sie durch die Rolle der Sandy im Musical "Grease" (1978) an der Seite von John Travolta.

Newton-John erlangte weltweite Berühmtheit durch den Film "Grease" aus dem Jahre 1978 an der Seite von John Travolta. imago images/ZUMA Wire

