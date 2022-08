Planungsbeginn für Wohnprojekt in der Linzer Straße

Die Bauträger 3SI Immogroup und Handler Immobilien planen auf einem 4800 Quadratmeter großen Grundstück den Bau von Reihenhäusern sowie Wohnungen.

Auf einem knapp 4800 m2 großen Grundstück in Wien Penzing (14. Bezirk) planen die beiden Bauträger 3SI Immogroup und Handler Immobilien erstmals ein gemeinsames Projekt. Das gaben die beiden Unternehmen vor kurzem in einer Aussendung bekannt. Der Baubeginn in der Linzer Straße 361-363 ist für 2023 vorgesehen. Geplant ist die Errichtung von rund 6000 m2 Wohnfläche, für 2025 ist die Fertigstellung vorgesehen.

Neben der Entwicklung von rund 34 Reihenhäusern sollen zusätzlich etwa 46 Wohnungen in unmittelbarer Nähe zum Lainzer Tiergarten (Nikolaitor) und dem St. Josef Krankenhaus (Auhofstraße) entstehen. „Ein Townhouse im 14. Bezirk, das neben drei bis fünf Zimmern auch noch einen Eigengarten, direkten Zugang zum eigenen Parkplatz sowie helle Kellerflächen bietet", sagt Michael Leifert, Geschäftsführer der Handler Immobilien GmbH, über die zur Eigennutzung sowie als Anlage geplanten Einheiten.

Die neu errichteten Wohnungen werden mit zwei bis vier Zimmern, Wohnungsgrößen von etwa 39 bis 120 Quadratmeter sowie Freiflächen in Form von Terrassen und Balkonen konzipiert. „Das von uns gemeinsam errichtete Wohnprojekt wird ohne Zweifel gerade auch aufgrund seiner Vielfalt im Hinblick auf Wohnungsgrößen und Ausgestaltung auf großes Interesse am Wohnungsmarkt treffen“, erhofft sich Michael Schmidt, Geschäftsführer der 3SI Immogroup.

