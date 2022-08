Briefing

Was Sie heute wissen sollten

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Sechs Monate Krieg in der Ukraine: Heute vor einem halben Jahr begann der russische Einmarsch. Zu einer neuen Großoffensive scheint Putins Armee nicht mehr fähig zu sein, schreibt unser Korrespondent Alfred Hackensberger. Wie endet der Krieg? Mehr dazu

Paris kämpft gegen Vermietung von Kleinstwohnungen: In Paris werden zahlreiche Ein-Zimmer-Wohnungen vermietet, die unvorstellbar und oft auch unzulässig winzig sind. In einem haarsträubenden Fall geht die Stadt nun gegen die Vermietung eines 4,7 Quadratmeter großen Appartements vor, für das ein Kellner eine Monatsmiete von 550 Euro bezahlt. Mehr dazu

Thiem steht im Achtelfinale: Dominic Thiem profitiert von der Aufgabe seines Gegners Grigor Dimitrow. Den ersten Satz hatte der Österreicher 0:6 verloren, ehe das Match beim Stand von 4:2 im zweiten Satz endete. Mehr dazu

Sterbehilfe für Mann, der um sich schoss: Ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma schoss in Spanien um sich um verletzte vier Menschen. Er selbst wurde schwer verletzt und war querschnittgelähmt. Bevor ihm nun der Prozess gemacht werden konnte, wurde ihm Sterbehilfe gewährt. Mehr dazu

Kommen Sie bitte bloß nicht nach Österreich! Die an potenzielle Migranten gerichtete Kampagne des Innenministeriums kann durchaus Sinn haben, schreibt Philipp Aichinger in seiner Morgenglosse. Das Problem der illegalen Zuwanderung an sich werde die Anti-Werbung aber auch nicht lösen. Mehr dazu

Heute vor 90 Jahren schrieb die "Neue Freie Presse" über eine Welt ohne Stürme, Eis und Schnee. Mehr dazu