Straßennamen in Szene gesetzt

Tini Kainrath, Maxi Blaha und weitere Schauspielerinnen verkörpern im Theaterstück „Lebensbögen“ ab 27. August jene berühmten Frauen, nach denen die Straßen im „Quartier Am Seebogen“ benannt wurden.

Am 27. August feiert das Theaterstück „Lebensbögen“ in der Seestadt im 22. Bezirk Uraufführung (von Theatermacherin Vanessa Payer Kumar und Koautor Flo Stanek). In diesem Stationentheater verkörpern die Schauspielerinnen jene berühmten Frauen, die den Straßen und Plätzen im von der IBA-WIEN ausgezeichneten „Quartier Am Seebogen“ in der Seestadt ihren Namen geben.

In rund zwei Stunden spazieren die Theaterbesucher mit den Schauspielerinnen durch das Grätzl und erfahren mehr aus dem Leben von Schriftstellerin Käthe Recheis, der Vorturnerin der Nation und Radiomoderatorin Ilse Buck, Pippi Langstrumpf bis hin zur ersten afrikanischen Friedensnobelpreisträgerin Wangari Maathaai, Architektin Zaha Hadid und vielen anderen.

Tini Kainrath und Maxi Blaha haben einen Gastauftritt als Wiener „Dudel“- Legende Trude Mally bzw. als Gartenarchitektin Anna Plischke.

In Wien sind übrigens nur 356 von insgesamt 4269 nach Personen benannten Straßen nach Frauen benannt.