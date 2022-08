AKW Mochovce: Genehmigung trotz Vorwürfen

Die Umweltorganisation Global 2000 hat grobe Sicherheitsbedenken gegen das AKW Mochovce in der Slowakei; die Atomaufsicht nicht (mehr). Sie genehmigt nun die Inbetriebnahme von Reaktor 3.

Für die Betreiber des slowakischen Atomkraftwerks Mochovce (etwa 200 Kilometer von Wien entfernt) hätte der Donnerstag ein besonderer Tag sein sollen – wurde doch die Inbetriebnahme des dritten Reaktors von der Atomaufsicht (ÚJD) genehmigt. Ob den Managern tatsächlich zum Feiern zumute war, wissen wir nicht. Jedenfalls gibt es Gründe, die auf die Stimmung drücken.

Diese Gründe hat am Donnerstag Global 2000 geliefert. Die Umweltorganisation bemängelt in einer Aussendung die Sicherheitszustände nicht nur im dritten Reaktor, sondern auch in den beiden, die bereits länger in Betrieb sind. In der Aussendung heißt es, dass es Rostschäden im Primärkreislauf und in Leitungen gebe.