Reichskanzler Dr. Marx gibt ein Bekenntnis zum Optimismus ab.

Neue Freie Presse am 20. April 1924

Reichskanzler Dr. Marx hatte die Güte, Ihren Korrespondenten zu empfangen und sich ihm gegenüber ungefähr folgendermaßen zu äußern:

Wir haben gestern die Ministerpräsidenten der deutschen Länder hier gehabt – die Unterredung fand am Tage nach der Beratung der Reichsregierung mit den Chefs der Regierungen der deutschen Länder statt – und die Aussprache mit ihnen hat eine volle Einmütigkeit der Auffassung ergeben. Die Reichsregierung wie die Länderregierungen sind übereinstimmend der Ansicht, daß Deutschland den Sachverständigenbericht akzeptieren soll. In diesem Sinne wird die Reichsregierung bis zum l7. April, welcher Termin ihr von der Reparationskommission gesetzt worden ist, antworten. Unsere Antwort wird schriftlich sein. Wir haben zunächst davon Abstand genommen, Delegierte nach Paris zu senden, da in dem Beschlusse der Reparationskommission nur gesagt ist, daß deutsche Vertreter angehört werden sollen. Verhandlungen sind anscheinend also nicht beabsichtigt. Ob man später mit uns verhandeln wird, ist auch nicht ganz sicher. ·