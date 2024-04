Heute vor 100 Jahren: Das Flugzeug im Dienste der Schatzgräber

Peter Duvals Schatz sorgt für Aufsehen.

Neue Freie Presse am 19. April 1924

Die vergrabenen Schätze der Piraten des 17. und 18. Jahrhunderts üben nach wie vor eine seltsame Anziehung auf die Sehnsucht der angelsächsischen Rasse aus. Immer wieder ziehen neue Abenteurer auf die Suche nach diesen Schätzen aus, obwohl die Historiker behaupten, daß diese großen Schätze ins Gebiet der Fabel gehören, da die Piraten nur kleine Fahrzeuge angreifen konnten und sich an die großen, verteidigungsfähigen Schiffe mit Gold und Silber an Bord in der Regel gar nicht heranwagten. Jedoch: es wird weiter gesucht und gegraben. Das neueste Unternehmen dieser Art wird aus Kanada gemeldet.