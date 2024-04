Heute vor 100 Jahren: Der Notschrei der Hofräte

Die Demonstration der hohen Beamten und der Kampf ums Prinzip.

Neue Freie Presse am 16. April 1924

Die Demonstration der Hofräte wäre ein einzigartiges Schauspiel gewesen. Der Plan, der ursprünglich bestanden hatte, ist aufgegeben worden, und die hohen Beamten der Zentralstelle werden sich damit begnügen am morgigen Nachmittag eine Deputation zum Bundeskanzler zu entsenden, damit die Regierung auf diese Weise auf die Wünsche und Interessen dieses Teiles der öffentlichen Angestellten besonders aufmerksam gemacht werde. Diese Form der Kundgebung entspricht dem ganzen Denken und Fühlen der Männer, um die es sich hier handelt, gewiß besser als der Vorschlag, der zuerst gemacht worden war, als die Absicht, während der Dienststunden eine Versammlung abzuhalten und zu diesem Zwecke für eine kurze Zeit in allen Ressorts, in den Sitzungen und Konferenzen die Arbeit ruhen zu lassen.

Welche Stimmung muß jedoch in diesen Kreisen herrschen, wenn ein solcher Gedanke überhaupt gefaßt und beraten werden kann, wie weit muß die Unzufriedenheit und das Gefühl der Zurückweisung vorgeschritten sein, wenn diese führenden Männer in der Beamtenhierarchie den Wunsch fassen, durch eine vorher nie dagewesene Demonstration die Blicke auf sich zu lenken?

Der österreichische Staat ist mit Reichtümern nicht gesegnet. Aber zu feinem besten Besitz, um den manches andere Land ihn beneiden mag, und zu den wertvollsten Erbstücken aus der alten Monarchie gehört die Schar selbstloser und uneigennütziger, in sachlicher Tüchtigkeit und hoher Disziplin geschulter öffentlicher Beamter. Diese obersten Diener ihres Vaterlandes unter denen viele Hunderte eine von vergangenen Generationen her übernommene Tradition fortführen, bildeten stets eine eigene Art von Oesterreichertum und in der Wiener Gesellschaft, in den höchsten Schichten des Mittelstandes waren sie mit die besten Träger der österreichischen Kultur.

In der Geschichte des alten Staates sind die Namen dieser Familien verzeichnet und auf allen Schlachtfeldern des Großen Krieges sind auf den verfallenden Grabeskreuzen die gleichen Namen wieder zu finden. Der neue Staat hat die Arbeitskraft und die Opferbereitschaft der Beamten wie ein selbstverständliches Gut mitübernommen, und selbstverständlich schien auch die Forderung, daß diese Kreise wortlos diese Last der Not auf sich nehmen. (…) Nur aus diesen Zuständen ist die Stimmung, die jetzt in der obersten Beamtenschaft herrscht, zu verstehen.

Ein Wendepunkt in der Seuchenbekämpfung

Die Erforschung von Keimen scheiterte bislang daran, dass sie infolge ihrer Kleinheit in jeder Hinsicht unerkennbar waren. Nun scheint eine Lösung gefunden.

Neue Freie Presse am 15. April 1924

Aus Berlin wird uns geschrieben: In der letzten Sitzung der Berliner Mikrobiologischen Gesellschaft hielten der Direktor des Hygienischen Instituts der Berliner Tierärztlichen Hochschule, Geheimer Medizinalrat Professor Dr. P. Frosch, und sein Mitarbeiter, Professor Doktor H. Dahmens, einen Vortrag, der sich mit den Entdeckungen der beiden Forscher auf dem Gebiete der Auffindung der Erreger epidemischer Krankheiten beschäftigte. Es ergab sich daraus, daß die beiden Gelehrten in dieser Hinsicht so große Erfolge zu verzeichnen hatten, daß diese die breiteste Oeffentlichkeit interessieren dürften.

Wir nahmen Gelegenheit, Geheimrat Frosch über die Resultate seiner neuen Arbeiten zu befragen, und er hatte die Liebenswürdigkeit, und im Beisein Professor Dahmens darüber wie folgt Auskunft zu geben: Die Bekämpfung der Krankheiten und Seuchen hat bisher unter dem Umstande gelitten, daß man noch immer zum großen Teil ihre eigentlichen Erreger nicht kannte und nicht wußte, welche Eigenschaften der Ansteckungsstoff hatte. Infolgedessen konnten die Maßnahmen zu ihrer Unschädlichmachung nicht immer die zu einem günstigen Resultat endgültige Präzision annehmen. Außer den Bakterien und den Protozoen, die man seit Robert Koch immer sicherer als Krankheitsursachen erkannte, wußte man, daß es noch solche Keime geben mußte, deren Erforschung daran scheiterte, daß sie infolge ihrer Kleinheit in jeder Hinsicht unerkennbar waren. Man konnte sie infolgedessen weder sehen noch züchten. Das war größtenteils der Fall bei den Bakterien, die die furchtbar ansteckende Maul- und Klauenseuche sowie die bösartige Lungenseuche bei den Tieren erzeugten, ferner die Krankheitserreger bei der Hühner-, Rinder und Schweinepest, sowie auch die Pocken- und Tollwutbazillen und die Keime für Masern, Scharlach und Kinderlähmung.

Seit 1886 stand es durch Löfflers Untersuchungen fest, daß eine solche Sorte von Krankheitserregern in bestimmten Erscheinungen existierte, aber es war noch nie gelungen, sie mit technischen Mitteln faßbar zu machen. Sie trotzten dem Darstellungsvermögen der kräftigsten Mikroskope absolut. Da kam Professor Frosch auf die Idee, den Apparat des Jenenser Professors August Köhler, der nach Angaben des berühmten Professors Abbé von den Zeiß-Werken konstruiert worden war, zur Erforschung zu gebrauchen. Das Wesentliche dieses Apparates besteht darin, daß sein Auflösungsvermögen des durch ihn zur Darstellung gelangenden Objektes doppelt groß ist. Während die bisherigen Mikroskope zwei dicht nebeneinanderliegende unendliche kleine Punkte in unendlich kleinem Abstand, zum Beispiel als Strich zeigten, löst der Köhlersche Apparat diesen Strich in seine unendlich winzigen, selbständigen Bestandteile auf. Der Nachteil ist allerdings, daß er mit ultraviolettem Licht, also mit Strahlen, die das menschliche Auge nicht sieht, arbeitet.

Aber der photographische Apparat bannt das Unsichtbare doch auf die Platte und es kommt alles darauf an, diese Photographie des Unsichtbaren wieder auszubauen. Den beiden Gelehrten ist es nun gelungen, nachdem Professor Dahmen die außerordentlich schwierige Züchtung des Erregers der Maul- und Klauenseuche auf festem Nährboden geglückt war, auch den Erreger der Lungenseuche für Kinder für die Beobachtung und Untersuchung festzustellen. Als Erreger der Lungenseuche ergab sich ein Sproßpilz, als Erreger der Maul- und Klauenseuche ein Stäbchen von Bruchteilen eines Tausendstelmilimeters. Damit ist der Weg offen, auch die Erreger der übrigen Krankheiten, die man bisher auf empirischem Wege heilte (wenn man von der Schutzpockenimpfung und dem Tollwutserum, was schon gefunden ist, absieht) zu erforschen und auf dem ganzen Gebiet der Seuchenbekämpfung zum erstenmal mit Gewißheiten arbeiten zu können, deren segensreiche Ausnützung von noch nicht ausdenkbaren Folgen sein kann.

Scheibe ersetzt Ball im Eishockeysport

Vor zwei Jahren entschloss sich der Wiener Eislaufverein als erster in Österreich, das kanadische Spiel mit der Scheibe einzuführen.

Neue Freie Presse am 14. April 1924

Bis zum Jahre 1922 war in Oesterreich nur das Eishockeyspiel mit dem Ball (Bandy) bekannt, in welchem Wiener Mannschaften eine hohe Kampfstärke erreichten. Vor zwei Jahren entschloß sich der Wiener Eislaufverein als erster, das kanadische Spiel mit der Scheibe einzuführen und stieß damit auf den lebhaften Widerstand der übrigen Vereine. Doch unbeirrt verfolgte der führende Wiener Verein den als richtig erkannten Weg, und heute ist das Scheibenspiel bei allen Vereinen heimisch und das Ballspiel vollkommen erledigt.

Diese Entwicklung vollzog sich unter dem Drucke der äußeren Notwendigkeit, da in Amerika, England und am Kontinent nur mehr kanadisch gespielt wurde. Einzig die Nordstaaten mit ihren großen Natureisplätzen hängen noch am Ballspiel - und die beiden Städte Leipzig und Budapest. Während die Nordländer in ihrem Klima die Begründung finden und dabei aber auch das Scheibenspiel nicht vernachlässigen, ist es bei Leipzig und Budapest hauptsächlich das Beharrungsvermögen der alten, gut eingespielten Mannschaften, welche den Uebergang zum kanadischen Spiel verhindern. Den Schaden tragen sie freilich selbst, denn die Isolierung bringt ein Verdorren des Sports mit sich.