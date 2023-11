Nicht nur in den besetzten Gebieten nimmt die Arbeitslosigkeit stark zu.

Neue Freie Presse am 14. November 1923

Die Arbeitslosigkeit in Deutschland infolge der Absperrung des Wirtschaftsgebietes an Ruhr und Rhein durch die Franzosen wird immer bedenklicher. In den besetzten Gebieten allein gibt es zwei Millionen Arbeitslose. Wenn man die Kurzarbeiter und Familienangehörigen der Erwerbslosen und Kurzarbeiter berücksichtigt, ist mindestens die Hälfte der Bevölkerung von der Arbeitslosigkeit betroffen.