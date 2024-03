Heute vor 100 Jahren: Endlich endet der Streik der Bankbeamten

Der Streik bei den Banken hat am 18. Februar eingesetzt und jede Verzögerung des Friedensschlusses wäre für das ganze Wirtschaftsleben von großem Nachteil gewesen.

Neue Freie Presse am 7. März 1924

Man atmet erleichtert auf. Die Verhandlungen, die gestern geführt wurden, haben nach Mitternacht eine Einigung gebracht, so daß im Laufe des heutigen Tages die Ausarbeitung der abzuschließenden Kollektivverträge erfolgen kann. Man darf also damit rechnen, daß bereits morgen mit den Aufräumungsarbeiten in den Banken begonnen werden wird und daß Montag der volle Betrieb seinen Anfang nimmt.

Der Streik bei den Banken hat am 18. Februar eingesetzt und jede Verzögerung des Friedensschlusses wäre für das ganze Wirtschaftsleben von großem Nachteile gewesen und hätte auch dazu führen müssen, das Ansehen Österreichs im Auslande zu schädigen. Sonntag wird die Wiener Messe eröffnet, und die Fremden, die herbeiströmen, würden sicherlich einen schlechten Eindruck empfangen haben, wenn in der für das Geschäftsleben so wichtigen Zeit die Schalter der Depositenkassen und der Hauptanstalten geschlossen gewesen wären.

Es ist darum zu begrüßen, daß sich im letzten Augenblick noch die Vernunft durchrang, und daß ein Ausgleich zustande kam, bei dem es weder Sieger noch Besiegte gibt. Freilich, die Frage kann nicht zurückgedrängt werden, ob es wirklich notwendig war, zum äußersten Mittel des Kampfes zu greifen und ob die Angestellten ihre Forderungen nicht auch ohne die Lahmlegung des Bankbetriebes hätten unterstützen können und ob sie nicht hätten einsehen müssen, daß die Wünsche der Bankdirektor nichts so Unbilliges enthalten, daß ein Ausgleich möglich wäre.

Es ist Wien nicht leicht gefallen, seine wirtschaftliche und finanzielle Stellung nach dem Zusammenbruche zu bewahren und es bedurfte besonderer Anstrengungen und hervorragender Tüchtigkeit, um die drohenden Gefahren abzuwehren und um den Einfluß auf die finanzielle Entwicklung in Mitteleuropa ungeschmälert zu erhalten. Wochenlange Streiks sind aber gewiß nicht geeignet, auf die Geschäftsentfaltung günstig einzuwirken, und darum wäre es Pflicht gewesen, sich es zwei und dreimal zu überlegen, ehe man den letzten Schritt unternahm und die Banken soweit stillegte, als der Notdienst der Direktoren nicht die Auskunftsmittel zu schaffen vermochte.

Unverständlich war die Hartnäckigkeit, mit der sich die Vertreter der Angestellten solange gegen die Ausdehnung des Kassendienstes und damit gegen die Erfüllung eines dringenden Wunsches aller Wirtschaftskreise sträuben. Eine Einrichtung, die in allen anderen finanziellen Hauptplätzen eine Selbstverständlichkeit bildet, konnte doch gerade in Wien nicht unmöglich sein. Von Montag ab werden nun die Kassastunden bei den Zentralen und Depositenkassen bis drei Uhr dauern und vom Herbst ab sollen dann die Schalter bis vier Uhr Nachmittags geöffnet sein. Wien wird in dieser Hinsicht nicht auf die Dauer wesentlich schlechter gestellt sein als irgendein anderer in Betracht kommender Handelsplatz oder irgendein anderes Fremdenverkehrszentrum. Das ist ein Fortschritt, aber es hätte dazu nicht eines fast dreiwöchigen Streiks bedürfen sollen.

Ist das Trinkgeld noch zeitgemäß?

Das Handelsministerium schlägt vor, den bereits in sehr vielen Staaten Europas eingeführten zehnprozentigen Zuschlag zur Rechnung einzuführen.

Neue Freie Presse am 6. März 1934

Das Handelsministerium hat dem Zentralverband der Hoteliers Österreichs Mitteilung über den Plan einer Reform des Trinkgeldwesens gemacht. Es handelt sich hierbei um den Vorschlag, an Stelle der bisher üblichen Form den bereits in sehr vielen Staaten Europas eingeführten zehnprozentigen Zuschlag zur Rechnung treten zu lassen.

In der Zuschrift an den Zentralverband gibt das Ministerium bekannt, daß es zunächst die Absicht der beteiligten Kreise darüber kennenlernen wolle, ob die Anregung für durchführbar erachtet wird, die Regelung der Trinkgeldfrage in diesem Sinne durch eine Notverordnung einzuführen. Im bejahenden Fall müßte der Ablösung des Trinkgeldes Zwangscharakter zuerkannt werden.

Der Zentralverband hat sich in dieser Angelegenheit an seine Landesverbände um Stellungnahme gewandt, wirft aber jetzt schon die Frage auf, ob die Trinkgeldablösung den Wünschen aller Gäste entspricht. In den österreichischen Hotelierkreisen ist man der Meinung, daß der Diensteifer des Personals durch die Trinkgeldablöse nachteilig beeinflußt wird. Es wird daher vielfach der Gegenvorschlag gemacht, daß es dem Gast anheimgestellt werde, Trinkgeldablöse zu verlangen oder nach wie vor Trinkgeld nach eigenem Ermessen zu bezahlen.

Der Prozess gegen Hitler wächst sich zur Propaganda aus

Die Angeklagten im Münchner Hochverratsprozess verteidigen sich nicht, sondern halten Propagandareden.

Neue Freie Presse am 5. März 1924

Die Stimmung beim Hochverratsprozeß in München, einschließlich der Anklagevertretung, und beim Publikum ist den Angeklagten von vornherein so günstig, daß sie in keinem Augenblick als Angeklagte, sondern zumeist als Ankläger erscheinen. Sie werden vom Gericht stets mit ihren Titeln angesprochen: “Exzellenz”, “Herr Oberlandesgerichtsrat”, “Herr Leutnant”; nur Adolf Hitler ist mangels eines Titels schlechthin “Herr Hitler”.

Die beiden Staatsanwälte und die Angeklagten versichern sich gegenseitig ihrer Wertschätzung; man spricht respektvoll von “Seiner Majestät dem König” und respektlos von der neuen Staatsform, und nur als Oberleutnant Brückner die Kokarde der Reichswehr, die Lossows Soldaten sich bei ihrer Inpflichtnahme durch Bayern abrissen, hartnäckig “Pleitegeier” nennt, macht der Vorsitzende Reithardt den sanften Einwurf: “Das dürfte doch wohl nicht der technische Ausdruck sein”. Die zahlreich anwesenden ausländischen Pressevertreter müssen einen sonderbaren Eindruck von der Staatsautorität bekommen.

Die Angeklagten sind für das Volksgericht allerdings insofern angenehme Angeklagte, als sie sich zur Tat bekennen. Sie rühmen sich ihres Hochverrates und beteuern, daß sie im Wiederholungsfalle genau so handeln würden. Trotzdem oder gerade deshalb zweifelt hier kein Mensch daran, daß zum wenigsten ein Teil der Angeklagten, Ludendorff voran, freigesprochen wird.

Die Angeklagten verteidigen sich nicht, sondern halten Propagandareden. Der ganze Hochverratsprozeß wächst sich zu einer Riesenpropaganda für Hitler aus, der sich darauf - das muß man ihm lassen - wie kein anderer versteht. Man mag der Ansicht sein, daß politische Agitation nicht der Zweck des Prozesses ist, aber man wird trotzdem die Aufklärung begrüßen, die er bringt. Denn es stellt sich heraus, daß die Mehrzahl dieser Verfassungsstürzer die Reichsverfassung, die sie stürzen wollen, nicht einmal kennt.

Es stellt sich weiters heraus, daß die Mehrzahl von ihnen außer einer vagen Vorstellung eines deutschen Befreiungskampfes unter nationaler Diktatur keinerlei realpolitische Einstellung hat, sondern sich in alledem blindlings auf Hitler verläßt, dessen Ressort das Politische ist. Der Personenkult, der um Hitler getrieben wird, gleicht vollkommen dem, der Wilhelm II. zum Verhängnis wurde. Damit im Zusammenhang macht sich bei den Angeklagten eine persönliche Empfindlichkeit bemerkbar, die angesichts des bisherigen Schimpftones ihrer völkischen Presse besonders kurios anmutet. Zwei Zeichner, deren Skizzen die Porträtierten als karikaturistisch empfanden, wurden aus dem Gerichtssaal gewiesen; ein auswärtiger Berichterstatter, der recht überflüssigerweise von Hitlers “etwas vertragenem” Rock geschrieben hatte, erhielt einen anonymen Drohbrief.

Amerikanische Gangster haben einen neuen Erpressungstrick

Hunderaub statt Menschenraub als neue verbrecherische Einnahmequelle.

Neue Freie Presse am 4. März 1934

Unermüdlich in der Anwendung von Erpressungstricks haben amerikanische Gangster eine neue Einnahmequelle entdeckt. Der Menschenraub ist ein bißchen umständlich und zuweilen auch für die Räuber nicht ganz ungefährlich. Aber wie wäre es mit dem Hunderaub?

Wenn einer reichen Amerikanerin ihr vergöttertes Schoßhündchen geraubt wird, so ist sie gern bereit, für ihren Liebling ein großes Lösegeld zu bezahlen. Das neueste Opfer der Banditen ist ein Hund, den ganz Amerika aus den Filmwochenschauen kennt: Es ist nämlich “Kid Boots Ace”, ein Terrier, der bei zahlreichen Hundeschönheitskonkurrenzen preisgekrönt worden ist. Der Eigentümer des Hundes, Mr. Louis Rudginsky in Boston, wurde durch einen interurban Telefonanruf verständigt, daß er auf einer Landstraße in einer bestimmten Entfernung von Boston gegen ein Lösegeld von 500 Dollar seinen Hund in Empfang nehmen könne.

Mr. Rudginsky verständigte die Polizei, die einige Detektive zu der angegebenen Stelle entsandte. Aber von den Räubern, die offenbar Verdacht geschöpft hatten, fehlte jede Spur.

Die Türkei schafft das Kalifat ab

Alle Mitglieder der Familie des Kalifen sollen das Aufenthaltsrecht in der Türkei verlieren.

Neue Freie Presse am 3. März 1924

Aus Angora wird gemeldet: Die Majoritätspartei beriet heute einen von 50 Abgeordneten unterschriebenen Gesetzesentwurf, der die Aufhebung des Kalifats bezweckt. Der erste Paragraph, der die Abschaffung des Kalifats und die Absetzung des Kalifen ausspricht, wurde angenommen.

In den übrigen neun Artikeln des Gesetzesentwurfs wird bestimmt, daß alle Mitglieder der kaiserlichen Familie das Aufenthaltsrecht in der Türkei sowie ihre Eigenschaft als türkische Staatsangehörige verlieren. Sie sollen binnen zehn Tagen das Land verlassen und eine Pauschalentschädigung erhalten.

Es herrscht die Überzeugung vor, daß der ganze Gesetzesentwurf zur Annahme gelangen wird. Der Kalif und die Mitglieder der kaiserlichen Familie sollen auf einem von der Regierung zur Verfügung gestellten Dampfer nach Ägypten gebracht werden.

Anmerkung: Mustafa Kemal Atatürk ließ anschließend in der türkischen Verfassung die strikte Trennung von Staat und Religion festschreiben. Der letzte Kalif Abdülmecid II. wurde außer Landes gebracht und ging mit seiner Familie ins Pariser Exil.

Der 10-Groschen-Tarif der Wiener Straßenbahn

Für diese billigen Fahrten wird nur die vordere Triebwagenplattform zur Verfügung gestellt.

Neue Freie Presse am 2. März 1934

Mit Rücksicht auf die verschiedene Beurteilung, die die versuchsweise Einführung des Kleinzonentarifs gelegentlich der Beratung in den städtischen Körperschaften seinerzeit erfahren hatte, hat der Direktor der Städtischen Straßenbahnen, Ing. Werner, in Gegenwart des Leiters der Verwaltungsgruppe für die städtischen Unternehmungen, Obersenatsrat Doktor Hornek, dem Bundeskommissär für Wien, Vizekanzler a. D. Bundesminister Schmitz, über den Kurzstreckentarif berichtet.

Die Versuche, die voraussichtlich im April einsetzen werden, erstrecken sich bekanntlich auf die Straßenbahnlinien 8, 18 G (ohne Stadtbahnstrecke), 118, 49, L und M (ab Ring bis Kasino), 52, 58 und 59. Der Kleinzonentarif ist nur an Werktagen vorgesehen. Der Fahrpreis für eine Kleinzone (rund einen Kilometer) wird durch Einwerfen eines 10-Groschen-Stückes in eine Geldbüchse beim Fahrer zu entrichten sein. Für diese billigen Fahrten wird nur die vordere Triebwagenplattform, allenfalls der anschließende, abgegrenzte Teil im Wageninnern, und auf der Linie 8 nach 8 Uhr einer der beiden Beiwagen zur Verfügung gestellt.

Auf allen vorgenannten Linien, mit Ausnahme der Linie 49, werden an den Werktagen nach 8 Uhr vom Schaffner Fahrscheine zu 30 Groschen ausgegeben, die zur direkten Fahrt auf einer Strecke von drei Kleinzonen berechtigen. Die jetzt geltenden Fahrausweise behalten während des Probebetriebes, der ungefähr zwei Monate dauern soll, ihre Gültigkeit.

Ludendorffs Hetzrede

Eine politische Hetzrede vor dem Volksgerichtshof als Reinwaschungsversuch.

Neue Freie Presse am 1. März 1924

General Ludendorff hat sich gestern ganz enthüllt. Er hatte vor den Münchner Volksrichtern seine Verteidigungsrede zu halten, aber die Art dieser Rede zeigte nicht das Bild des großen Soldaten aus den ersten Jahren des Weltkrieges, der so viele Siege errungen hat und dessen Name sich den Namen der ersten Generale der Geschichte anzureihen schien, sondern sie zeigte den politischen General der letzten Kriegszeit und der trüben Nachkriegsjahre, den Mann, der seine Verdienste um Deutschland leider nur allzu gründlich wettgemacht hat durch tausend Fehler und Sünden.

Die letzte Großtat war der Münchner Putsch. Der Sieger von Tannenberg, der damals mit Hindenburg zusammen Ostpreußen befreite, hat sich in Gefolgschaft eines verwirrten und verworrenen politischen Ideologen begeben, er schloß sich einer Bewegung an, deren klägliches Mißlingen jeder ruhige und vernünftige Mensch voraussehen mußte und die im besten Fall nur dazu führen konnte, den Bürgerkrieg zu entfesseln und blutiges Unheil über Deutschland zu bringen.

Wie aber benimmt sich Ludendorff nun? Er reagiert auf die Anschuldigung des Hochverrates, den er begangen hat, indem er dem Putsch seine Hilfe bot und sich zum Führer im Straßenkampfe erniedrigte, durch unwürdige Beschuldigungen, durch hetzerische Vorwürfe gegen den deutschen Katholizismus und gegen die deutschen Juden. Seine Rede soll eine Kampfrede sein, und das hohe Ziel dieses angeblich Nationalen ist scheinbar eine neue Zerklüftung von Deutschland durch die Verschärfung der Gegensätze zwischen den Konfessionen.

Dieser grandiose Politiker weiß nicht, wie viel gerade das Zentrum in den letzten Jahren der deutschen Geschichte bedeutet hat, in der es Bindeglied und Halt und Brücke zwischen Süd und Nord, zwischen Konservativ und Demokratisch, zwischen Tradition und neuer Entwicklung gewesen ist. Dieser angebliche Führer leistet sich weiter Pauschalverdächtigungen gegen die deutschen Juden und hat ganz vergessen, wie viele Zehntausende von ihnen als Soldaten im Osten und Westen für Deutschland geblutet haben, hat wohl nie gewußt, ein wie wesentlicher Teil deutscher Kulturarbeit in den Grenzländern gerade von den deutschen Juden stets geleistet worden ist und wie groß ihre Rolle beim Aufbau des Reiches bis zu den Tagen Rathenaus war.

Man kann sich kein traurigeres Ende dieses Feldherrn denken, keinen traurigeren Gegensatz, als den seiner strategischen Großtaten, an der Ostfront und seiner kläglichen Rolle bei der Bierkellerrevolution und in der gestrigen Rede im Prozeßsaale. Dieser Held der deutschen Nationalisten konnte sich gar nicht entnüchternder enthüllen. Sein gestriges Auftreten mutet an wie ein Begräbnis bei lebendigem Leib und man kann sich nicht vorstellen, daß es für ihn noch ein Wiederauferstehen geben könnte. Der Hochverräter der Münchner Herbstrevolte hat sich nicht als der Held, als den seine Anhänger ihn gepriesen haben, sondern als ein sehr kleiner Sterblicher erwiesen, der seinem Volk zum Verhängnis zu werden drohte.