Heute vor 100 Jahren: George Bernard Shaw antwortet Kritikern

Shaws Stück über die Jungfrau von Orleans sorgt für Kontroversen.

Neue Freie Presse am 29. März 1924

Die Londoner Premiere von Bernard Shaws “Jungfrau von Orleans” hat in Literaturkreisen, namentlich in Frankreich, die Kontroverse über die Persönlichkeit der französischen Heldin aufs neue aufleben lassen. Shaw nahm darauf Veranlassung, in einem Brief an die Theaterzeitschrift “Comedia” zu der Angelegenheit Stellung zu nehmen, wobei er zugleich die Pariser in amüsant-satirischer Art unter sein kritisches Mikroskop nahm.