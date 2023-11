Heute vor 100 Jahren: Innsbruck benennt zahlreiche Straßen um

In jedem Besucher Innsbrucks soll die Erinnerung an Südtirol wachgerufen werden.

Neue Freie Presse am 24. November 1923

Der Innsbrucker Gemeinderat hat in seiner heutigen Sitzung beschlossen, einige Straßen in Südtiroler Namen umzubenennen mit der Begründung, daß in jedem Besucher Innsbrucks sofort nach seinem Eintreffen in der Landeshauptstadt die Erinnerung an Südtirol wachgerufen werde.

Dies soll dadurch erreicht werden, daß der Bahnhofsplatz und die von ihm in das Innere der Stadt führenden Straßen nach Südtiroler Städten benannt werden. Es werden umgetauft der Bahnhofsplatz in “Südtiroler Platz”, die Rudolfstraße in “Brixnerstraße”, der Margaretenplatz in “Meranerstraße”, die Kaiser Wilhelm-Straße in “Salurnerstraße”.

Es bestand auch die Absicht, die Südbahnstraße in “Dr. Perathoner-Straße” umzutaufen, was jedoch mit dem ursprünglichen Standpunkt, nur Ortsnamen, aber nicht Personennamen zu verwenden, nicht vereinbar war und daher vom Gemeinderat abgelehnt wurde. Der Beschluß wurde stimmeneinhellig von allen Parteien gefaßt und durch Erheben von den Sitzen genehmigt.

15 Monate Gefängnis wegen eines Zeitungsartikels