Die Wiener Ärztekammer lehnt eine entsprechende Entscheidung des Ministeriums ab.

Neue Freie Presse am 31. Jänner 1924

Der Vorstand der Wiener Aerztekammer schreibt uns: In Ihrem geschätzten Blatte vom 20. Januar ist eine Notiz unter der Ueberschrift: „Kein Doktortitel mehr für die ärztliche Praxisausübung notwendig“ abgedruckt, in der auf eine in letzter Zeit erlassene Entscheidung des Bundesministeriums für soziale Verwaltung Bezug genommen wird. Nach dieser wurde einem infolge strafgerichtlicher Verurteilung nach § 141 St. G. des Doktortitels verlustig gewordenem Arzte trotz Verweigerung der Wiederverleihung des Doktortitels durch das Professorenkollegium der Wiener Universität die Praxisberechtigung wieder erteilt.