Heute vor 100 Jahren: Radioverkehr, ein österreichisches Stiefkind

Neue Freie Presse am 29. April 1924

Samstag hat sich in der „Urania“ einer der wenigen Männer zum Wort gemeldet, die im Radiowesen seit dessen erster Anwendung in Oesterreich praktisch tätig waren: Kapitän Eugen Winkler, dem 1911 unter Ernennung zum Funktelegrapheninspektor die Einrichtung und Ueberwachung der staatlichen Funkspruchstationen der österreichischen Handelsmarine übertragen wurde und der jetzt die „Radio-Rundschau für Alle“ herausgibt. Er brachte in Erinnerung, daß das Radiowesen bis zu Beginn dieses Jahres in Oesterreich wenig bekannt war.