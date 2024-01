Heute vor 100 Jahren: Ruf nach einer Gemeinheitsstrafe

Wenige Schritte von der Ringstraße entfernt, haben sich Vorgänge abgespielt, bei deren Schilderung jedem anständigen Menschen das Herz stillzustehen droht.

Neue Freie Presse am 8. Jänner 1924

Krankhafte Perversität hat sich daran ergötzt, daß ein verworfenes Weib auf den entblößten Körper wehrloser Kinder die Lederpeitsche niedersausen ließ. Wenige Schritte von der Ringstraße entfernt, haben sich Vorgänge abgespielt, bei deren Schilderung jedem anständigen Menschen das Herz stillzustehen droht.

Die Lokal-, die Gerichtssaalchronik Wiens kennt leider genug Fälle von Kindermißhandlung, die in der großen Oeffentlichkeit einen Wutschrei der Empörung ausgelöst haben. Ueber die Täter und die Täterinnen wurden Strafen verhängt, die der Vox populi niemals strenge genug schienen. Und man durfte sich dieser scheinbaren Hartherzigkeit der Bevölkerung ehrlich freuen. Wehe der Stadt, wehe dem Volke, das es auf die leichte Achsel nehmen würde, wenn der kalte Eishauch der Brutalität Kopspen am Baume der Menschheit bedroht. Und heute ... Wir lesen von der Sprachlehrerin, die Kinder peitschte, nicht etwa in der Aufwallung grausamen Jähzornes, auch nicht mit der stumpfen Schlächtermanier der Gefühllosen, sondern ärger als das: In der einen Hand die Nagaika, in der anderen das Geschäftsbuch, in dem sie auf Heller und Pfennig verzeichnet hatte, was der Parkettsitz für das Prügeltheater kostete und was er eintrug. Wer die Gäste waren, wird vorderhand mit einer einzigen Ausnahme verschwiegen. Und doch wäre hier die äußerste, die rücksichtsloseste Indiskretion Pflicht. Denn, gleichviel, ob diese Leute verderbt waren bis in das Mark und in die Knochen, oder ob irgendeine geheimnisvoll unselige Veranlagung sie zu solhen Schaustellungen hinzwang, die Gesellschaft kann keinen Unterschied kennen.

So oder so: Diese Individuen müssen unschädlich gemacht werden. Kerker oder Irrenhaus. Ein Drittes gibt es nicht. Und da nehmen wir zu unserem Schrecken wahr, daß eine breite Lücke klafft, die auszufüllen der Gesetzgeber bisher nicht unternommen hat. Die Strafgesetzparagraphen, die zitiert werden und die man gegen die Unternehmerin und ihre Kunden anzuwenden verspricht, stehen absolut in keinem Verhältnis zu der Schwere eines Verbrechens, das sich wahrlich nicht mit den blutigen oder unblutigen Striemen erschöpft, die in zuckendes Fleisch gepeitscht wurden. Furchtbarer noch ist das Verbrechen, das an den Seelen dieser armen Kinder begangen wurde, das Ahndung heischt, das nach einer Art Gemeinheitsstrafe ruft.

Zum Ueberfluß wird uns erzählt, daß das scheußliche Treiben jener Frau augenscheinlich schon auf geraume Zeit zurückgeht, daß sie bereits einmal unter dem Verdacht eines solchen Delikts vor Gericht gestanden ist und erst in zweiter Instanz freigesprochen wurde. Neuerdings klafft eine Lücke: War für die Behörden mit jenem Freispruch, der augenscheinlich aus Mangel an Beweisen erfolgt war, die Sache und die Person endgültig erledigt und abgetan? War niemand, nicht einmal das Wohnungsamt, mehr neugierig, was eigentlich in der geräumigen und eleganten Wohnung in der Biberstraße vorging, wo eine angebliche Sprachlehrerin augenscheinlich höchst distinguierte Besucher empfing und wo Eintrittspreise bezahlt wurden, wie sie nicht einmal beim Theatre paré in der Staatsoper gefordert werden dürfen?

Auf Schritt und Tritt sind wir alle belauert und ausspioniert. Von der Neugierde des lieben Nachbarn angefangen bis zum halb- oder dreiviertelamtlichen Steuerkonfidenten. Aber es gibt Leute, die sich solcher unbequemer Ueberwachung ganz gut zu entziehen vermögen. Der privaten ebenso gut wie jener von Polizei und Gerichts wegen. Eines der halbwüchsigen Opfer jener Sprachlehrerin hat sich zu einer Bekannten begeben und dort sein Leid geklagt. Es wurde prompt zurückgeschickt. Wozu sich Scherereien machen, sich Unannehmlichkeiten aussetzen, Gänge zur Polizei, Verhöre und Protokolle riskieren? Viel gescheiter, das Krumme gerade sein zu lassen und nicht gegen den Stachel löcken, der doch nur ein armes, ein hilfloses Kind bedroht.

Heute vor 100 Jahren: Die Fahrkarte des Eisenbahnkönigs

Ein nettes kleines Geschichtchen hat sich bei einer Eisenbahnfahrt nach Buffalo zugetragen.

Neue Freie Presse am 6. Jänner 1924

Von William C. Vanderbilt, dem Präsidenten und Haupteigentümer der Newyorker Central Railway, finden wir in amerikanischen Blättern ein nettes Geschichtchen. Als eines Tages der Eisenbahnkönig seine eigene Bahn benützte, um nach Buffalo zu fahren, bemerkte er, daß der kartenkontrollierende Schaffner, der die Fahrgäste zur Vorweisung der Tickets aufforderte, Vanderbilt, den erkannte schonungsvoll überging. Er nahm das aber übel auf, weil er darin eine böse Dienstverletzung sah, und fuhr den Schaffner an: „Warum verlangen Sie nicht meine Karte? Es ist Ihre Pflicht, sämtliche Karten zu kontrollieren, wenn Sie für Verluste nicht haftbar gemacht werden wollen.“

Ergeben ließ der Schaffner dieses Donnerwetter über sich ergehen, gab sich dann einen Ruck und bat Vanderbilt, ihm seine Karte zu zeigen. Der Eisenbahnkönig griff in seine Tasche, um sein Ticket hervorzuholen, zog aber keines heraus. Nun sucht er anderswo, die Karte muß sich ja doch finden lassen. Es dauert nur ziemlich lang. „Etwas rascher, bitte“, mahnte der Schaffner. „Meine Zeit ist gemessen. Vergebens wühlt Vanderbilt in allen Taschen, stülpt sie um, wird immer nervöser und muß schließlich mit rotem Kopf gestehen, daß er seine Fahrkarte nicht bei sich habe.

Darauf machte der Schaffner kurzen Prozeß. „Da sie ohne Fahrkarte reisen“, erklärte er gewissenhaft in streng dienstlichem Tone, „so müssen Sie nah dem Reglement den doppelten Preis bezahlen.“ Dem in seinem eigenen Netz gefangenen Eisenbahnkönig blieb nichts übrig, als die Börse zu ziehen und die geforderte Strafe zu zahlen.

Wird das Wunder Fernsehen bald Wirklichkeit?

Ein bekannter Physiker sieht die Welt am Vorabend eines neuen technischen Wunders.

Neue Freie Presse am 5. Jänner 1924

Der bekannte englische Physiker Professor Fournier d’Albe macht der “Daily News” Mitteilungen über ein noch in diesem Jahre zu erwartendes neues technisches Wunder. Fournier d’Albe behauptet, die Welt sei am Vorabend eines neuen technischen Fortschrittes, der darin besteht, daß man demnächst, ebenso wie es heute möglich ist, mit dem drahtlosen Telephon, über weite Entfernungen zu hören, in der Lage sein werde, Ereignisse zu sehen, die sich in weiter Ferne abspielen.

Der Gelehrte glaubt, daß diese technischen Errungenschaften noch im Laufe dieses Jahres Tatsache werden. Seine Forschungen widmet er ausschließlich nur noch diesem Problem. Er verspricht, daß schon in der diesjährigen großem Reichsausstellung ein primitiver, doch schon funktionierender Apparat für Fernsehen vorgeführt werden wird.

Anmerkung: Wann und wem die erste Fernsehübertragung gelang, ist unklar. Der Leipziger Physiker August Karolus meldete 1924 ein Patent für die Lichtsteuerung bei der Fernsehbildübertragung an. Der schottische Erfinder John Baird stellte 1926 den mechanischen Fernseher vor. 1928 wurde das Fernsehen auf der Berliner Funkausstellung vorgestellt.

Verurteilung wegen eines offenen Fensters

Das Offenlassen der Fenster bei Abwesenheit bedeute eine Gefährdung der Passanten, urteilte ein Gericht.

Neue Freie Presse am 4. Jänner 1924

Der Privatbeamte Adolf Zugan war beim Strafbezirksgericht I wegen Übertretung gegen die körperliche Sicherheit im Sinne des § 431 St.B. angeklagt, weil er im Spätsommer an einem Vormittag, an dem weder er noch seine Frau in der Wohnung war, die Fenster offen gelassen hatte, wodurch es geschah, daß bei einem plötzlichen Sturmwind die Glasscheibe eines Fensterflügels zerbrach, von deren Splitter eine untengehende Frau beinahe getroffen worden wäre.

Der Angeklagte berief sich darauf, daß das Offenlassen der Fenster auch bei Abwesenheit der Wohnungsinhaber in der warmen Jahreszeit allgemein üblich sei. Er selbst lasse, so lange es angängig, Tag und Nacht ununterbrochen die Fenster offen. Es sei unmöglich, vorauszusehen, daß sich bei Abwesenheit des Wohnungsinhabers plötzlich ein Sturmwind erheben werde.

Bezirksrichter Dr. Neudeck verurteilte den Angeklagten zu einer Geldstrafe von 100.000 Kronen und hob in der Begründung hervor, das Offenlassen der Fenster bei Abwesenheit sämtlicher Wohnungsinsassen bedeute eine Gefährdung der Sicherheit der auf der Straße vorbeigehenden Passanten, weil in den Sommermonaten ein plötzlicher Witterungswechsel mit heftigen Wind nicht ausgeschlossen sei.

Die Rückkehr zum Trinkgeld

Wir sind weit weniger ein Volk von Trinkgeldnehmern als ein Volk von Trinkgeldspendern.

Neue Freie Presse am 3. Jänner 1924



Wie ist uns denn? Es muß doch eigentlich nicht allzu lange her sein, daß die Wogen der Antitrinkgeldbegeisterung hoch, höher, am höchsten gingen. In allen Tonarten wurde die Wiener Oeffentlichkeit gesinnungstüchtig darüber belehrt, daß Trinkgeldnehmen eine Würdelosigkeit sei. Trinkgelder im allgemeinen, Neujahrsgelder im besonderen. Mit einem geradezu hörbaren Ruck der Verachtung wendeten wir uns ab von der Postbüchelschmach der Vergangenheit. Und dann waren die Briefträger unterdessen Beamte geworden. Das Neujahrsgeld grenzte also beinahe an Beamtenbestechung.

Ob in den letzten Jahren unseres Mißvergnügens die Neujahrsgelder für die Briefträger ausnahmslos unterblieben sind, läßt sich nur schwer feststellen. Tatsache ist es jedoch, daß sie heuer ganz allgemein erwartet und wohl auch gegeben wurden. Gleichzeitig hat der Kaffeehauskalender seine Auferstehung gefeiert. Mehr oder minder geschmackvolle Verbrämung des Ansinnens an den Gast, am Neujahrsmorgen noch erheblich tiefer als sonst in die Tasche zu greifen und nicht etwa nach einer Ausflucht zu suchen. Wie etwa: Es ist doch nicht mehr das alte gemütliche Wiener Kaffeehaus! Oder aber: Die Preise für die Melange sind derart in die Höhe gegangen, daß sich solche Extravaganzen von selbst verbieten. Das Neujahrsgeld des Briefträgers und der Kaffeehauskalender, den der Zahlmarkör mit mindestens 20.000 K. aufgezogen wissen will, haben etwas Gemeinsames. Wir eilen unserer endgültigen Sanierung mit Siebenmeilenstiefeln voraus. Wir haben uns bereitwillig damit abgefunden, daß wieder der unwiderstehliche Zwang an uns herantritt, den Kavalier zu spielen. Vorbei die Jahre, in denen man notgedrungen sich in der Rolle des Schutzians zurechtfinden mußte. Die ist uns ohnehin niemals auf den Leib geschrieben gewesen.

In den ärgsten Tagen, als wir unser Dasein mit unhonorierten Brotkarten fristeten, empfanden wir es nicht als das geringste Bitternis, daß uns die Zeitläufte jede Noblesse unerbittlich untersagten. Wir sind nämlich weit weniger ein Volk von Trinkgeldnehmern als ein Volk von Trinkgeldspendern. Wer schimpft, der gibt. Es ist tausend gegen eins zu wetten, daß der Briefträger, der „ein glückliches neues Jahr“ wünscht und diese Freundlichkeit entsprechend honoriert bekommt, unseren Herzen beträchtlich näher rückt. Vergessen aller Ingrimm über die seltener gewordene Postzustellung. Vergeben Streik- und Resistenzsünden. Er ist uns wieder menschlich nahe gekommen. Seine ein wenig norddeutsch anmutende Felleckkappe bedeutet doch nur äußeren Schein. Er ist Fleisch von unserem Fleisch, Blut von unserem Blut. Er läßt mit sich reden, er läßt sich sogar etwas in die Hand drücken.

Es ist also alles und jedes in schönster Ordnung, und der selige Rechtslehrer Ihering, der seinerzeit mit der Wiener Trinkgeldwirschaft so scharf ins Gericht ging, wird nachträglich wieder einmal darüber aufgeklärt, daß derlei angestammte Sitten weit widerstandsfähiger sind als Staatsform etwa und Kaiserthron.

Heute vor 90 Jahren: Katastrophaler Neujahrsnebel in London

Der Straßenverkehr war stundenlang lahmgelegt, es kam zu zahlreichen Unfällen.

Neue Freie Presse am 2. Jänner 1934

Nach der plötzlichen absoluten Finsternis in London, die Freitag eingesetzt hatte, brachte der Neujahrsmorgen eine neuerliche unangenehme Überraschung: einen Nebel von derartiger Dichte, daß es unmöglich war, mehr als zwei Meter weit zu sehen.

Der Straßenverkehr war stundenlang lahmgelegt, die Bahnen mussten den Verlehr dezimieren, die Luftpost wurde eingestellt. Bis zum Abend sind zahlreiche Straßenunfälle, darunter vier mit tödlichem Ausgang, gemeldet worden, die auf den Nebel zurückzuführen sind. Im oberen Themseviertel stürzten zwei Spaziergänger im tiefen Nebel in den Fluß und ertranken.

Banditen machten sich den Nebel zunutze und überfielen ein Auto, das 200 Pfund Rennbahneinnahmen von einer Windhundgesellschaft transportierte. Sie hatten schlauerweise ihren Wagen mit dem üblichen Polizeizeichen, eine blaue Tafel mit weißer Aufschrift “Polizei”, ausgestattet und versuchten zuerst, als Detektive aufzutreten und den Chauffeur zu verhaften. Als dieser das Manöver durchschaute, griffen sie mit Gummiknütteln an. Sie konnten jedoch verjagt werden und es gelang ihnen, zu entfliehen.

In einigen Provinzorten muß infolge der noch immer anhaltenden Trockenheit und mangels an Trinkwasser die Wasserzufuhr rationiert werden. Während der Nachtstunden gibt es überhaupt kein Wasser. Die Lage ist sehr kritisch.

Österreichs Neujahrswunsch an Amerika

“Wir bauen Österreich wieder auf mit der Kelle in der einen Hand und keinem Schwert in der anderen”, richtet Kanzler Seipel der amerikanischen Öffentlichkeit aus.

Neue Freie Presse am 1. Jänner 1924

Bundeskanzler Dr. Seipel hat der New York Evening Post die folgende Botschaft für die amerikanische Öffentlichkeit übergeben: Ich freue mich sehr, der amerikanischen Öffentlichkeit einige Worte über die Bedeutung des abgelaufenen und des kommenden Jahres für mein Vaterland äußern zu können. Wir haben im Jahre 1923 begonnen, unseren kranken Staatshaushalt zu kurieren, und haben die völlige Sicherheit, daß er 1924 sich in wieder erlangter Gesundheit der Welt präsentieren wird.

Wichtiger als die Feststellung dieser Tatsachen erscheint mir die der Ursachen, die zu dem erstaunlichen Umschwung in unseren Verhältnissen geführt haben. Das neue Österreich hat von Anfang an klar erkannt, daß ein Volk in der Lage des unsrigen nur dann Rettung finden kann, wenn es auf dem Wege zu diesem Ziele das Verbot befolgt, das einst dem Weibe Loths gegeben war: Niemals zurückblicken auf die Stätte der Zerstörung, sondern nur vorwärts auf den Weg der Rettung. Um so zu handeln, darf man freilich nicht sentimental sein, sondern muss die Methode eines Kaufmannes befolgen, der, wenn sein Unternehmen in Gefahr steht, seine persönlichen Empfindungen zu Hause läßt und nur das Soll und Haben seines Geschäftes sich vor Augen hält.

Wir haben Frieden mit den Nachbarn gebraucht, also haben wir selbst eine friedliche Politik gemacht und die anderen überzeugt, dass es in ihrem Interesse liegt, auch uns gegenüber eine freundschaftliche Politik zu befolgen. Wir haben gesehen, daß die schwankende Währung in Handel und Industrie bloß Scheingewinne hervorruft, in Wirklichkeit aber uns ruiniert: So haben wir mit einem Ruck die Notenpresse zum Stillstand gebracht. Wir haben gefühlt, daß die Welt uns als liebenswürdigen Verschwender mißtraut: So haben wir uns an den Völkerbund gewendet, nicht nur, um einen internationalen Kredit zu erhalten, sondern um zugleich die Aufmerksamkeit des ganzen Auslandes auf unsere Sanierungspolitik zu lenken, die keinerlei internationale Kontrolle zu scheuern hat.

Wir bauen Österreich wieder auf mit der Kelle in der einen Hand und keinem Schwert in der anderen. Wolle Gott, daß das, was uns gelungen ist, auch anderen niedergebrochenen Ländern alsbald gelingen möge, die ebenfalls der Wiederaufrichtung und der internationalen Hilfe benötigen. In aller Bescheidenheit möchte ich sagen, daß die Methoden, die Österreich für seine Sanierung eingeschlagen hat, der Geist, in dem sie gewählt und ausgeführt wurden, als Vorbild für ein Werk der allgemeinen Besserung verwendet werden könnten. Amerika hat uns geholfen, aber ich bin sicher, daß seine Großmut damit noch nicht erschöpft ist. Ich habe einen Neujahrswunsch für Amerika: Möge es im kommenden Jahre Europa reif machen für die Arbeit!