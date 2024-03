Es stellen sich vorab Fragen: Bis zu welcher Höhe werden die Preise klettern? Und sollen Fremde in der Währung ihres Landes zahlen?



Neue Freie Presse am 27. März 1924

Aus Paris schreibt unser Korrespondent: Nach den letzten polizeilichen Veröffentlichungen ist in der vergangenen Woche zum erstenmal seit den Weltausstellungstagen von 1900 die Fremdenziffer von einer Million erreicht worden. Zeitungen und Oeffentlichkeit stellten über diese Ziffer Betrachtungen an, worin sich Freude und Aerger, Hoffnung und Furcht in seltsamer Weise mischen. Was soll erst diesen Sommer werden? Für die olympischen Spiele werden ganz gewaltige Vorbereitungen getroffen.