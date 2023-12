Der berühmte Schauspieler berichtet über das Verhältnis zu seinem Publikum.

Neue Freie Presse am 28. Dezember 1923

In der Letzten Nummer des “Adelphi” untersucht Charlie Chaplin die Frage: “Was das Publikum wünscht” und kommt zum Schluß, daß es nicht weiß, was es will. “Da war nicht die leiseste Ahnung davon im Publikum”, erklärt der berühmte und beliebte Filmschauspieler, “daß es den Charakter zu sehen wünschte, den ich in so vielen Filmen und bei so vielen Gelegenheiten darstellte.”

Einer der ersten Filme Chaplins war ein Lustspiel “Zwanzig Minuten Liebe”, bei dessen Abfassung er, wie er freimütig zugibt, das Publikum, das heißt die Frage der Wirksamkeit seines Stückes vollkommen außer acht ließ. Man hatte ihm nämlich ein Sonderhonorar von 25 Dollar geboten, wenn er in einem Tage ein kurzes Lustspiel fertigbrächte. “Mein Augenmerk war in hohem Grade auf die 25 Dollar gerichtet” schreibt er, “und meine Aufgabe war es vor allem, den Mann zufriedenzustellen, der mir den Auftrag gab, aber nicht das Publikum.”