Heute vor 100 Jahren: Wird das Wunder Fernsehen bald Wirklichkeit?

Ein bekannter Physiker sieht die Welt am Vorabend eines neuen technischen Wunders.

Neue Freie Presse am 5. Jänner 1924

Der bekannte englische Physiker Professor Fournier d’Albe macht der “Daily News” Mitteilungen über ein noch in diesem Jahre zu erwartendes neues technisches Wunder. Fournier d’Albe behauptet, die Welt sei am Vorabend eines neuen technischen Fortschrittes, der darin besteht, daß man demnächst, ebenso wie es heute möglich ist, mit dem drahtlosen Telephon, über weite Entfernungen zu hören, in der Lage sein werde, Ereignisse zu sehen, die sich in weiter Ferne abspielen.