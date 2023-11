Heute vor 90 Jahren: 15 Monate Gefängnis wegen eines Zeitungsartikels

Als ganz besonders verwerflich wurde von der Anklage die Behauptung in einem Artikel bezeichnet, dass der deutsche Jude irgendwelchen Anfeindungen preisgegeben sei.

Neue Freie Presse am 23. November 1933

Aus Breslau wird von einem Prozeß gegen den Verwaltungsdirektor der jüdischen Gemeinde, Dr. Rechnitz, berichtet. Dr. Rechnitz und der Handlungsgehilfe Rosenthal waren angeklagt wegen Verbreitung von Greuelnachrichten durch einen Artikel, den Rosenthal in dem von Dr. Rechnitz herausgegebenen jüdischen Gemeindeblatt veröffentlicht hatte, für welches Rechnitz verantwortlich zeichnet. Die Anklage war vor allem auf zwei Stellen des Aufsatzes gegründet. An der einen Stelle hatte Rosenthal ausgeführt, daß der deutsche Jude durch seine Erfolge auf verschiedenen Gebieten bei seinen deutschen Volksgenossen vielfach Haß hervorgerufen habe. An der anderen Stelle hatte er geschrieben, daß der Jude jetzt nicht nur Kämpfer, sondern weit mehr Märtyrer geworden sei, der allen Anfeindungen seiner Widersacher preisgegeben sei.