Heute vor 90 Jahren: Der Monstrosaurus im Walde?

Das Monstrum von Loch Ness könnte möglicherweise eher in den Wäldern als im See selbst zu finden sein.

Neue Freie Presse am 16. Jänner 1934

Der Landwirt Daniel Grant, dessen Sohn, wie wir berichteten, zwei Kilometer vom Seeufer entfernt, eine Begegnung mit einem Monstrosaurus hatte, meldet nun, daß er selbst dem Untier in einer der letzten Nächte begegnet sei. Er kam mit seinem Motorrad die gerade Straße, die von Inverneß nach Fort Augustus führt, in langsamem Tempo heraufgefahren und sah fortwährend neugierig auf den See hinaus, um dort vielleicht etwas von dem Monstrum sehen zu können. Spät erst bemerkte er, daß vor ihm in einer Entfernung von ungefähr 30 bis 60 Meter - eine genaue Schätzung war in dem ungewissen Licht des Scheinwerfers nicht möglich - das plumpe, große Tier auf der Landstraße dahintrottete.

Grant erschrak so sehr, daß er sofort den Motor stoppte und umkehrte. Beim Zurückfahren wendete er den Kopf und sah, wie das Tier langsam im Walde verschwand. Dieser Bericht brachte die Jäger auf die Idee, daß man den Monstrosaurus vielleicht eher in den Wäldern von Loch Neß als im See selbst finden werde. Die Tatsache, daß das Ungeheuer den See verlasse, um Landtiere anzufallen und zu fressen, beweise erstens, daß die Beobachtung der fischreichen Plätze zwecklos sei, denn würde das Untier Fische fressen, deren der See Millionen enthält, müßte es nicht den viel schwierigeren Raub von Landtieren durchführen; zweitens lege die Tatsache, daß das Monstrum in den letzten Tagen im See nicht gesehen worden sei, den Gedanken nahe, es habe sich in die Wälder zurückgezogen.

Alle Maßnahmen, mit denen man das Seeufer umschloß, hätten doch bisher zu gar keinem Ergebnis geführt. Die vielen Expeditionsboote, die auf dem See herumgerudert werden und die mit allen möglichen Apparaten im Wasser Unruhe erzeugen, hätten das Tier vielleicht scheu gemacht. Man müsse es also nun im Walde zu fangen versuchen. Tatsächlich wurden im Walde von Loch Neß Fanggruben ausgehoben. Die wichtigsten Zugänge zu den Wäldern wurden mit Beobachtungsposten besetzt. Der Monstrosaurus hat indessen wieder einige Hühner geraubt und verzehrt. In der Nähe des Seeufers wurde durch ein Stück Schafsfell und ein wenig zerfetzte Schafswolle gefunden. Blutspuren an derselben Stelle beweisen, daß auch hier wieder ein Tier erschlagen und gefressen worden ist. Die Knochen fehlen aber.

Die preisgekrönte Lüge

Die Jury hatte ihre liebe Not, die Fülle des eingereichten Materials zu sichten und die Leistungen der verschiedenen amerikanischen Münchhausen gegeneinander abzuwägen.

Neue Freie Presse am 15. Jänner 1934

Und das erfährt man erst hinterher! Zahlreiche geschätzte Mitbürger sind um eine große Chance gekommen. Ist doch die beste Lüge mit einem Preis gekrönt worden. In Chicago nämlich. Dort hat ein Verein dieses merkwürdige Preisauschreiben erlassen, und nicht weniger als fünftausend Leute sollen sich daran beteiligt haben. Die Jury hatte ihre liebe Not, die Fülle des eingereichten Materials zu sichten und die Leistungen der verschiedenen amerikanischen Münchhausen gegeneinander abzuwägen. Schließlich hat ein Pennsylvanier den Sieg davongetragen. Die Lüge, für die ihm der Preis zuerkannt wurde, war die folgende: „Mein Urgroßvater hatte eine Großvateruhr, die so alt war, daß der Schatten des Pendels ein vielkreisförmiges Loch in die Hinterwand des Gehäuses gekratzt hatte.“ Allen Respekt vor dieser gemütlichen, liebenswürdigen und harmlosen Lüge, die niemandem wehtut!

Der Phantasie ihres Erfinders stellt sie jedenfalls ein ehrendes Zeugnis aus. Was nicht ausschließt, daß zahlreiche bodenständige Lügner überlegen die Achsel zucken werden: Wie salzlos! Wie biedermeierlich! Wie unmodern! Da gibt es beispielsweise poltische Lügen von ganz anderem Kaliber, und diese werden noch dazu geglaubt und für reine, unverfälschte Wahrheit genommen. Da gibt es verleumderische Lügen, so giftig, so geschickt ersonnen und unter der Hand weitererzählt, daß Menschen davon zugrunde gehen. Ist derlei nicht viel preiswürdiger als die niedliche Uhrengeschichte des Mannes aus Pennsylvanien? Aber unsere heimischen Lügner sind selbstlos genug, auf Preise zu verzichten. Das Lügen ist ihnen derart zur zweiten Natur geworden, daß sie sich auf einem Lügenpreisausschreiben „hors concours“ erklären würden.

Heute vor 90 Jahren: Der Straßenbettler zu Pferd

In Ungarn ist ein neuer Straßentypus aufgetaucht: Zerlumpt, in Fetzen gehüllt, hockt er auf dem Pferde ohne Sattel.

Neue Freie Presse am 14. Jänner 1934

Unser Budapester Korrespondent schreibt uns: Immer hat die Csikosromantik (als Csikos wird ein ungarischer Pferdehirt bezeichnet; Anm.) den Reiz des ungarischen Alfölds gebildet, jener unendlichen Tiefebene, in der sich riesige Pferdeherden Sommer und Winter herumtreiben. Pferd und Reiter spielen im ungarischen Leben eine größere Rolle als irgendwo anders in der Welt. Gerade Ungarn ist das Land, wo trotz Motorisierung das Pferd nicht verdrängt werden konnte. Budapest ist eine der wenigen Großstädte, wo das Pferdegespann noch zum Straßenbild gehört. Nun aber ist ein neuer Straßentypus aufgetaucht, der an Originalität seinesgleichen kaum haben dürfte. Er erinnert an die Gestalten Goyas. Zerlumpt, in Fetzen gehüllt, hockt er auf dem Pferde ohne Sattel. Zu beiden Seiten hängen Körbe mit Speiseresten, Blechkisten mysteriösen Inhalts, leere und gefüllte Flaschen herunter. Wenn er im Trab daherkommt, baumelt und scheppert alles durcheinander und läßt von weitem erraten, daß der reitende Bettler naht.

Das Bettlerpferd ist schwarz und hat ein dichtes, zottiges Fell, das vor der Winterkälte guten Schutz bietet. Zaum und Halfter sucht man vergebens. Statt des Zaums ist ein Spagat um die Nüstern gebunden und als Zügel dient ein verrosteter Eisendraht, der an dem Spagat befestigt ist. Das lammfromme Tier ist derart dressiert, daß es selbst mitbettelt. In den Häusern mit großen offenen Toren betritt es die Einfahrt und schnuppert herum, als ob es sagen wollte: Ich bin da, gebet Almosen! Die Frage liegt nahe, ob der Bettler das Pferd oder das Pferd den Bettler erhält. Die Antwort läßt sich nur aus dem spezifisch ungarischen Leben heraus erteilen. Der Preis von Roggen ist so niedrig, daß die Erhaltung eines Bettlerpferdes, das eben Roggen statt Hafer bekommt, überhaupt nichts kostet. 100 Kilogramm, die bekömmliche Ration für einen Monat, sind auf dem Lande für zwei Pengö zu haben. Man muß bedenken, daß auch die Beschaffung eines Pferdes keinerlei Schwierigkeiten verursacht.

s gibt Bauern, die im Herbst nach der Bestellung der Felder ihr Pferd einfach davonjagen. Es soll sich einen anderen Herrn suchen, der im Winter für Stall und Futter sorgt. So kommt der Bettler zu einem billigen Klepper. Namentlich in den Ofner Villenvierteln, in den bergigen Geländen am Fuße des Schwedenberges begegnet man diesem seltsamen neuen Straßentyp, der gleichzeitig auf dem Elend der Großstädte und aus der Misere der Landwirtschaft herausgewachsen ist.

Heute vor 100 Jahren: Was kostet ein Theaterbesuch?

Eine Loge wäre ja gemütlich, aber bei einem Kaffeepreis von 500.000 bis 700.000 Kronen hört sich alle Gemütlichkeit auf.

Neue Freie Presse am 13. Jänner 1924

Ein Familienvater schreibt uns: „Wenn tatsächlich, wie man öfter hört, der Besuch dieses und jenes und noch einiger Theater trotz Hauptsaison und Zugstück zu wünschen übrig läßt, wenn einzelne Bühnen sogar mit Defizit arbeiten, so kann ich guten Gewissens behaupten, daß ich dazu redlich das Meinige beigetragen habe. Dieses „Ich“ bedeutet natürlich nicht meine bescheidene Person allein, sondern ist als Typus des durchschnittlichen Familienoberhauptes mit Gattin und zwei heranwachsenden Kindern zu verstehen, jener Typus, mit dessen Gebrauch und Lebensführung sich früher das statistische Amt so gern zu befassen pflegte. In diesen monatlichen Aufstellungen kamen alle Bedürfnisse vor, Ernährung, Bekleidung, Beheizung und Beleuchtung, nur von Vergnügungen, vom Theater war darin keine Rede, womit die Statistik das Richtige getroffen hat, denn dafür bleibt dem durchschnittlichen Familienerhalter wirklich nichts übrig.

Nun läßt sich aber die alte Gepflogenheit, mit seiner Familie wenigstens einmal in der Woche ins Theater zu gehen, nicht ausrotten und ab und zu wird man immer wieder leichtsinnig und sagt zu den Seinen: „Kinder, nächsten Sonntag schauen wir uns die neue Operette an.“ Denn an einem Wochentag kommt ja unsereins, der bis sieben, acht Uhr vom Beruf festgehalten wird, unmöglich dazu, obwohl es unbedingt ökonomischer wäre. Da gelten nämlich die verhältnismäßig billigeren Preise, während an Sonn- und Feiertagen fast von allen Wiener Theatern ein strafweiser Zuschlag von 20 bis 30 Prozent eingehoben wird. Eigentlich sollen doch die Leute, die wochentags Zeit zum Theaterbesuch haben, mehr zahlen und das Sonntagspublikum weniger, aber diese Ungerechtigkeit ist jetzt schon zur Selbstverständlichkeit geworden. Man entschließt sich also zum Ankauf von vier Sitzen.

Eine Loge wäre ja gemütlicher, aber bei einem Kaffeepreis von 500.000 bis 700.000 Kr. hört sich alle Gemütlichkeit auf. So genügsam ich aber sonst bin, im Theater kann ich nicht auf einem schlechten Platz sitzen. Wenn ich mich nicht in den vordersten Orchesterreihen bequem davon überzeugen kann, wie unnatürlich der Tenor, wie hölzelnd die Diva, wie alt die Witze und die Choristinnen sind, freut mich das Ganze nicht. Also vier Orchestersitze, macht 400.000 bis 600.000 Kr. Nur ein hartherziger Harpagon könnte das Auto ins Theater verweigern, übrigens eine Bagatelle: 50.000 K. einschließlich „Küß‘ die Hand, Euer Gnaden“, während die Garderobefrau solange „Gnä Herr“ sagt, bis man sich nichts herausgeben läßt, welcher Vorgang sich beim Theaterprogramm wiederholt. Da die Garderobegebühr jetzt hoch ist, gibt man natürlich viel mehr Stücke in Aufbewahrung, als in den billigsten Zeiten. Macht zusammen etwa 30.000 K.

Einen wesentlichen Posten bildet auch der bekannte Zwischenaktappetit: acht belegte Brötchen, vier Glas Bier, etwas Süßigkeiten sind mit 70.000 K. nicht zu hoch veranschlagt. Den Billeteur, der am Schlusse die Garderobe bringt, läßt man auch verdienen und da sich mittlerweile das Tauwetter zu einem Quatschwetter gesteigert hat, so ist die Verfrachtung per Auto obligat. Das Mädchen hat Ausgang, zu Hause ist nichts Rechtes vorrätig, also auf ins Restaurant, wo viele Teller und zum Schluß ein Fünfhunderttausender gewechselt werden. Und wenn ich nun Bilanz mache, so stellen sich die Spesen des sonntäglichen Theaterbesuches auf beiläufig eine Million. Das kann man sich unmöglich jeden Sonntag leisten, sonst würde mein Defizit bald so groß sein, wie das der erfolgreichen Theater.“

Die Silvesterfeier einer Einbrechergesellschaft

Eine Silvesterfeier wurde in einer für die an der Feier Beteiligten unliebsamen Weise unterbrochen.

Neue Freie Presse am 12. Jänner 1924, Abendblatt

Aus Berlin wird uns gemeldet: Die Berliner Kriminalpolizei hat eine Bande von Gentlemen-Einbrechern verhaftet. Am Silvesterabend fand sich in einem vornehmen Restaurant auf dem Kaiserdamm in Wilmersdorf an einem vorher bestellten Tisch eine Gesellschaft von sieben jungen Herren und acht Damen ein. Die Herren sowohl wie die Damen waren sehr elegant gekleidet. Man ließ Champagner kommen und begann die Silvesterfeier. Diese wurde aber in einer für die an der Feier Beteiligten unliebsamen Weise dadurch unterbrochen, daß zwei Herren sich dem Tische näherten und die Gesellschaft zum Mitkommen aufforderten. Dies geschah in so unauffälliger Art, daß die übrigen Gäste des Lokals nicht merkten. Die Zeche wurde bezahlt und man brach gemeinsam auf.

Die beiden Herren waren Kriminalkommissäre und die ganze Gesellschaft wurde nach dem Polizeipräsidium geschafft. Die jungen Herren, die sich zur Silvesterfeier mit ihren Damen vereinigt hatten, waren sämtlich Einbrecher, die ständige Gäste in den eleganten Lokalen von Berlin waren und es verstanden, mit anderen Gästen Gespräche anzuknüpfen und sich auf diese Weise die Informationen zu verschaffen, deren sie zur Ausführung ihrer Einbrüche bedurften. Die Zeit, in der sie ihre Einbrüche ausführten, waren die Stunden zwischen 4 und 7 Uhr nachmittags. In diesen Stunden haben sie mehrmals bis zu drei Einbrüchen an einem Nachmittag ausgeführt. Die verhafteten jungen Leute sind zum Teil Söhne gutgestellter Eltern. Der Bande konnten vierzig Einbrüche nachgewiesen werden.

Die Not der deutschen Kinder

Täglich fallen Kinder vor Entkräftung in der Schule um.

Neue Freie Presse am 11. Jänner 1924

Als Ergebnis einer Rundfrage bei den Oberbürgermeistern der großen deutschen Städte stellt das “Berliner Tageblatt” fest, daß von der gegenwärtigen Not die Kinder am schwersten betroffen sind. Unter anderem hat sich ergeben, daß in Dresden durchschnittlich 700 Kinder ohne Frühstück in die Schule kommen. Das Mittagessen fehlt bei den meisten Kindern vollständig.

Täglich fallen Kinder vor Entkräftung in der Schule um. Von 1200 Kindern einer einzigen Schule haben 285 schwere Rückgratverkrümmung. In Nürnberg sind von 7850 untersuchten Kindern 6000 stark unterernährt. In Leipzig sind 9 Prozent aller Schulkinder ohne warmes Essen. In München sind 78 Prozent der untersuchten Kinder tuberkulös, wie überhaupt in ganz Deutschland die Tuberkulosenheime für Kinder und Erwachsene überfüllt sind.

Die “Times” veröffentlichen einen Aufruf zur Linderung der Not in Deutschland. In dem Aufruf heißt es: Die britische Organisation hat aus erster Hand Beweise der allgemeinen Leiden und Entbehrungen der deutschen Bevölkerung erhalten. Es kann nicht angenommen werden, daß das britische Volk, wie auch immer seine Ansichten über die Ursachen dieser Krise seien, unbewegt zuschauen wird, wie Frauen und Kinder streben. Ein dringender Appell ist trotz der auch in England herrschenden Not mehr als gerechtfertigt.

Amerikas Milchkrieg verschärft sich

Neue Freie Presse am 10. Jänner 1934

Streikende Milchbauern haben Züge angehalten. In Chicago ist der Mangel stark fühlbar.

Der Milchkrieg nimmt immer bedrohlichere Forman an. Die streikenden Milchbauern haben gestern mehrere Milchzüge angehalten, sie durchsucht und tausende von Litern Milch verschüttet. Die Farmer der Milchstaaten Wisconsin und Illinois haben sich Büchsenmilch in großen Mengen verschafft, um den Streik wirksamer zu gestalten.

In der Höhe von Burlington haben Streikende einen Eisenbahnzug angehalten und große Mengen Milch vernichtet. Eine Milchfarm in Wisconsin ist von etwa 1000 Bauern gestürmt worden. Die Maschinen wurden zerstört und 4000 Liter Milch ausgeschüttet.

In verschiedenen Ortschaften kam es zu blutigen Zusammenstößen. so besonders in East Troy, wo den ganzen Tag über die Streitigkeiten zwischen Streikenden und Gegnern des Milchstreiks angedauert haben. In Chicago macht sich der Milchstreik bereits sehr stark fühlbar. Die Behörden haben angeordnet, daß nur noch Krankenhäuser und Kinder Milch erhalten dürfen. In den Restaurants wird nur Büchsenmilch verwendet.

Österreich will schärfer gegen nationalsozialistischen Terror vorgehen

Neue Freie Presse am 9. Jänner 1934

Innerhalb weniger Tage wurden 140 Sprengstoffanschläge verübt.

Österreichs Bundesregierung hat sich bisher in der Zurückweisung nationalsozialistischer Anschläge und Verbrechen auf eine maßvolle Abwehr beschränkt in der Hoffnung, es werde endlich Vernunft über Wahnsinn den Sieg davontragen. Aus dieser Erwägung wurde in den Weihnachts- und Neujahrstagen auch eine Reihe an Gnadenakten gesetzt. Die daran geknüpften Hoffnungen waren vergeblich. Es hat im Gegenteil seit Beginn des neuen Jahres eine Welle neuer Terrorakte eingesetzt. So wurden in den letzten Tagen nicht weniger als 140 Sprengstoffanschläge in allen Teilen des Bundesgebietes verübt, wodurch Fremdenverkehr und allgemeine Wirtschaft geschädigt werden sollten.

Die Bundesregierung hat daraus ersehen, daß ihre Bemühungen nicht nur absichtlich mißgedeutet, sondern geradezu mißbraucht worden sind, sie ist daher entschlossen, nunmehr mit allen, auch den schärfsten Mitteln diesen Akten des Terrors und der Demonstrationen ein für allemal ein Ende zu setzen. Mit heutigen Tage wurden daher starke Abteilungen des Freiwilligen Schutzkorps aufgeboten, die gemeinsam mit Polizei und Gendarmerie alle Versuche, dieses verbrecherische Treiben fortzusetzen, zunichte machen werden.

Jeder Österreicher, der diese Abwehr mittätig zu unterstützen bereit ist, arbeitet damit zum Besten des allgemeinen Wohles. Terrorakte, Demonstrationen und Einschüchterungsversuche gegen den friedlichen Teil der Bevölkerung werden nicht zum Ziele führen! Österreichs friedliebende Bevölkerung verlangt Ruhe und Ordnung für die Arbeiten des Wiederaufbaus, und die Regierung wird pflichtbewußt diesem berechtigten Wunsche der österreichischen Bevölkerung Geltung verschaffen.

Ruf nach einer Gemeinheitsstrafe

Wenige Schritte von der Ringstraße entfernt, haben sich Vorgänge abgespielt, bei deren Schilderung jedem anständigen Menschen das Herz stillzustehen droht.

Neue Freie Presse am 8. Jänner 1924

Krankhafte Perversität hat sich daran ergötzt, daß ein verworfenes Weib auf den entblößten Körper wehrloser Kinder die Lederpeitsche niedersausen ließ. Wenige Schritte von der Ringstraße entfernt, haben sich Vorgänge abgespielt, bei deren Schilderung jedem anständigen Menschen das Herz stillzustehen droht.

Die Lokal-, die Gerichtssaalchronik Wiens kennt leider genug Fälle von Kindermißhandlung, die in der großen Oeffentlichkeit einen Wutschrei der Empörung ausgelöst haben. Ueber die Täter und die Täterinnen wurden Strafen verhängt, die der Vox populi niemals strenge genug schienen. Und man durfte sich dieser scheinbaren Hartherzigkeit der Bevölkerung ehrlich freuen. Wehe der Stadt, wehe dem Volke, das es auf die leichte Achsel nehmen würde, wenn der kalte Eishauch der Brutalität Kopspen am Baume der Menschheit bedroht. Und heute ... Wir lesen von der Sprachlehrerin, die Kinder peitschte, nicht etwa in der Aufwallung grausamen Jähzornes, auch nicht mit der stumpfen Schlächtermanier der Gefühllosen, sondern ärger als das: In der einen Hand die Nagaika, in der anderen das Geschäftsbuch, in dem sie auf Heller und Pfennig verzeichnet hatte, was der Parkettsitz für das Prügeltheater kostete und was er eintrug. Wer die Gäste waren, wird vorderhand mit einer einzigen Ausnahme verschwiegen. Und doch wäre hier die äußerste, die rücksichtsloseste Indiskretion Pflicht. Denn, gleichviel, ob diese Leute verderbt waren bis in das Mark und in die Knochen, oder ob irgendeine geheimnisvoll unselige Veranlagung sie zu solhen Schaustellungen hinzwang, die Gesellschaft kann keinen Unterschied kennen.

So oder so: Diese Individuen müssen unschädlich gemacht werden. Kerker oder Irrenhaus. Ein Drittes gibt es nicht. Und da nehmen wir zu unserem Schrecken wahr, daß eine breite Lücke klafft, die auszufüllen der Gesetzgeber bisher nicht unternommen hat. Die Strafgesetzparagraphen, die zitiert werden und die man gegen die Unternehmerin und ihre Kunden anzuwenden verspricht, stehen absolut in keinem Verhältnis zu der Schwere eines Verbrechens, das sich wahrlich nicht mit den blutigen oder unblutigen Striemen erschöpft, die in zuckendes Fleisch gepeitscht wurden. Furchtbarer noch ist das Verbrechen, das an den Seelen dieser armen Kinder begangen wurde, das Ahndung heischt, das nach einer Art Gemeinheitsstrafe ruft.

Zum Ueberfluß wird uns erzählt, daß das scheußliche Treiben jener Frau augenscheinlich schon auf geraume Zeit zurückgeht, daß sie bereits einmal unter dem Verdacht eines solchen Delikts vor Gericht gestanden ist und erst in zweiter Instanz freigesprochen wurde. Neuerdings klafft eine Lücke: War für die Behörden mit jenem Freispruch, der augenscheinlich aus Mangel an Beweisen erfolgt war, die Sache und die Person endgültig erledigt und abgetan? War niemand, nicht einmal das Wohnungsamt, mehr neugierig, was eigentlich in der geräumigen und eleganten Wohnung in der Biberstraße vorging, wo eine angebliche Sprachlehrerin augenscheinlich höchst distinguierte Besucher empfing und wo Eintrittspreise bezahlt wurden, wie sie nicht einmal beim Theatre paré in der Staatsoper gefordert werden dürfen?

Auf Schritt und Tritt sind wir alle belauert und ausspioniert. Von der Neugierde des lieben Nachbarn angefangen bis zum halb- oder dreiviertelamtlichen Steuerkonfidenten. Aber es gibt Leute, die sich solcher unbequemer Ueberwachung ganz gut zu entziehen vermögen. Der privaten ebenso gut wie jener von Polizei und Gerichts wegen. Eines der halbwüchsigen Opfer jener Sprachlehrerin hat sich zu einer Bekannten begeben und dort sein Leid geklagt. Es wurde prompt zurückgeschickt. Wozu sich Scherereien machen, sich Unannehmlichkeiten aussetzen, Gänge zur Polizei, Verhöre und Protokolle riskieren? Viel gescheiter, das Krumme gerade sein zu lassen und nicht gegen den Stachel löcken, der doch nur ein armes, ein hilfloses Kind bedroht.

Die Fahrkarte des Eisenbahnkönigs

Ein nettes kleines Geschichtchen hat sich bei einer Eisenbahnfahrt nach Buffalo zugetragen.

Neue Freie Presse am 6. Jänner 1924

Von William C. Vanderbilt, dem Präsidenten und Haupteigentümer der Newyorker Central Railway, finden wir in amerikanischen Blättern ein nettes Geschichtchen. Als eines Tages der Eisenbahnkönig seine eigene Bahn benützte, um nach Buffalo zu fahren, bemerkte er, daß der kartenkontrollierende Schaffner, der die Fahrgäste zur Vorweisung der Tickets aufforderte, Vanderbilt, den erkannte schonungsvoll überging. Er nahm das aber übel auf, weil er darin eine böse Dienstverletzung sah, und fuhr den Schaffner an: „Warum verlangen Sie nicht meine Karte? Es ist Ihre Pflicht, sämtliche Karten zu kontrollieren, wenn Sie für Verluste nicht haftbar gemacht werden wollen.“

Ergeben ließ der Schaffner dieses Donnerwetter über sich ergehen, gab sich dann einen Ruck und bat Vanderbilt, ihm seine Karte zu zeigen. Der Eisenbahnkönig griff in seine Tasche, um sein Ticket hervorzuholen, zog aber keines heraus. Nun sucht er anderswo, die Karte muß sich ja doch finden lassen. Es dauert nur ziemlich lang. „Etwas rascher, bitte“, mahnte der Schaffner. „Meine Zeit ist gemessen. Vergebens wühlt Vanderbilt in allen Taschen, stülpt sie um, wird immer nervöser und muß schließlich mit rotem Kopf gestehen, daß er seine Fahrkarte nicht bei sich habe.

Darauf machte der Schaffner kurzen Prozeß. „Da sie ohne Fahrkarte reisen“, erklärte er gewissenhaft in streng dienstlichem Tone, „so müssen Sie nah dem Reglement den doppelten Preis bezahlen.“ Dem in seinem eigenen Netz gefangenen Eisenbahnkönig blieb nichts übrig, als die Börse zu ziehen und die geforderte Strafe zu zahlen.

Wird das Wunder Fernsehen bald Wirklichkeit?

Ein bekannter Physiker sieht die Welt am Vorabend eines neuen technischen Wunders.

Neue Freie Presse am 5. Jänner 1924

Der bekannte englische Physiker Professor Fournier d’Albe macht der “Daily News” Mitteilungen über ein noch in diesem Jahre zu erwartendes neues technisches Wunder. Fournier d’Albe behauptet, die Welt sei am Vorabend eines neuen technischen Fortschrittes, der darin besteht, daß man demnächst, ebenso wie es heute möglich ist, mit dem drahtlosen Telephon, über weite Entfernungen zu hören, in der Lage sein werde, Ereignisse zu sehen, die sich in weiter Ferne abspielen.

Der Gelehrte glaubt, daß diese technischen Errungenschaften noch im Laufe dieses Jahres Tatsache werden. Seine Forschungen widmet er ausschließlich nur noch diesem Problem. Er verspricht, daß schon in der diesjährigen großem Reichsausstellung ein primitiver, doch schon funktionierender Apparat für Fernsehen vorgeführt werden wird.

Anmerkung: Wann und wem die erste Fernsehübertragung gelang, ist unklar. Der Leipziger Physiker August Karolus meldete 1924 ein Patent für die Lichtsteuerung bei der Fernsehbildübertragung an. Der schottische Erfinder John Baird stellte 1926 den mechanischen Fernseher vor. 1928 wurde das Fernsehen auf der Berliner Funkausstellung vorgestellt.

Verurteilung wegen eines offenen Fensters

Das Offenlassen der Fenster bei Abwesenheit bedeute eine Gefährdung der Passanten, urteilte ein Gericht.

Neue Freie Presse am 4. Jänner 1924

Der Privatbeamte Adolf Zugan war beim Strafbezirksgericht I wegen Übertretung gegen die körperliche Sicherheit im Sinne des § 431 St.B. angeklagt, weil er im Spätsommer an einem Vormittag, an dem weder er noch seine Frau in der Wohnung war, die Fenster offen gelassen hatte, wodurch es geschah, daß bei einem plötzlichen Sturmwind die Glasscheibe eines Fensterflügels zerbrach, von deren Splitter eine untengehende Frau beinahe getroffen worden wäre.

Der Angeklagte berief sich darauf, daß das Offenlassen der Fenster auch bei Abwesenheit der Wohnungsinhaber in der warmen Jahreszeit allgemein üblich sei. Er selbst lasse, so lange es angängig, Tag und Nacht ununterbrochen die Fenster offen. Es sei unmöglich, vorauszusehen, daß sich bei Abwesenheit des Wohnungsinhabers plötzlich ein Sturmwind erheben werde.

Bezirksrichter Dr. Neudeck verurteilte den Angeklagten zu einer Geldstrafe von 100.000 Kronen und hob in der Begründung hervor, das Offenlassen der Fenster bei Abwesenheit sämtlicher Wohnungsinsassen bedeute eine Gefährdung der Sicherheit der auf der Straße vorbeigehenden Passanten, weil in den Sommermonaten ein plötzlicher Witterungswechsel mit heftigen Wind nicht ausgeschlossen sei.

Die Rückkehr zum Trinkgeld

Wir sind weit weniger ein Volk von Trinkgeldnehmern als ein Volk von Trinkgeldspendern.

Neue Freie Presse am 3. Jänner 1924



Wie ist uns denn? Es muß doch eigentlich nicht allzu lange her sein, daß die Wogen der Antitrinkgeldbegeisterung hoch, höher, am höchsten gingen. In allen Tonarten wurde die Wiener Oeffentlichkeit gesinnungstüchtig darüber belehrt, daß Trinkgeldnehmen eine Würdelosigkeit sei. Trinkgelder im allgemeinen, Neujahrsgelder im besonderen. Mit einem geradezu hörbaren Ruck der Verachtung wendeten wir uns ab von der Postbüchelschmach der Vergangenheit. Und dann waren die Briefträger unterdessen Beamte geworden. Das Neujahrsgeld grenzte also beinahe an Beamtenbestechung.

Ob in den letzten Jahren unseres Mißvergnügens die Neujahrsgelder für die Briefträger ausnahmslos unterblieben sind, läßt sich nur schwer feststellen. Tatsache ist es jedoch, daß sie heuer ganz allgemein erwartet und wohl auch gegeben wurden. Gleichzeitig hat der Kaffeehauskalender seine Auferstehung gefeiert. Mehr oder minder geschmackvolle Verbrämung des Ansinnens an den Gast, am Neujahrsmorgen noch erheblich tiefer als sonst in die Tasche zu greifen und nicht etwa nach einer Ausflucht zu suchen. Wie etwa: Es ist doch nicht mehr das alte gemütliche Wiener Kaffeehaus! Oder aber: Die Preise für die Melange sind derart in die Höhe gegangen, daß sich solche Extravaganzen von selbst verbieten. Das Neujahrsgeld des Briefträgers und der Kaffeehauskalender, den der Zahlmarkör mit mindestens 20.000 K. aufgezogen wissen will, haben etwas Gemeinsames. Wir eilen unserer endgültigen Sanierung mit Siebenmeilenstiefeln voraus. Wir haben uns bereitwillig damit abgefunden, daß wieder der unwiderstehliche Zwang an uns herantritt, den Kavalier zu spielen. Vorbei die Jahre, in denen man notgedrungen sich in der Rolle des Schutzians zurechtfinden mußte. Die ist uns ohnehin niemals auf den Leib geschrieben gewesen.

In den ärgsten Tagen, als wir unser Dasein mit unhonorierten Brotkarten fristeten, empfanden wir es nicht als das geringste Bitternis, daß uns die Zeitläufte jede Noblesse unerbittlich untersagten. Wir sind nämlich weit weniger ein Volk von Trinkgeldnehmern als ein Volk von Trinkgeldspendern. Wer schimpft, der gibt. Es ist tausend gegen eins zu wetten, daß der Briefträger, der „ein glückliches neues Jahr“ wünscht und diese Freundlichkeit entsprechend honoriert bekommt, unseren Herzen beträchtlich näher rückt. Vergessen aller Ingrimm über die seltener gewordene Postzustellung. Vergeben Streik- und Resistenzsünden. Er ist uns wieder menschlich nahe gekommen. Seine ein wenig norddeutsch anmutende Felleckkappe bedeutet doch nur äußeren Schein. Er ist Fleisch von unserem Fleisch, Blut von unserem Blut. Er läßt mit sich reden, er läßt sich sogar etwas in die Hand drücken.

Es ist also alles und jedes in schönster Ordnung, und der selige Rechtslehrer Ihering, der seinerzeit mit der Wiener Trinkgeldwirschaft so scharf ins Gericht ging, wird nachträglich wieder einmal darüber aufgeklärt, daß derlei angestammte Sitten weit widerstandsfähiger sind als Staatsform etwa und Kaiserthron.

Heute vor 90 Jahren: Katastrophaler Neujahrsnebel in London

Der Straßenverkehr war stundenlang lahmgelegt, es kam zu zahlreichen Unfällen.

Neue Freie Presse am 2. Jänner 1934

Nach der plötzlichen absoluten Finsternis in London, die Freitag eingesetzt hatte, brachte der Neujahrsmorgen eine neuerliche unangenehme Überraschung: einen Nebel von derartiger Dichte, daß es unmöglich war, mehr als zwei Meter weit zu sehen.

Der Straßenverkehr war stundenlang lahmgelegt, die Bahnen mussten den Verlehr dezimieren, die Luftpost wurde eingestellt. Bis zum Abend sind zahlreiche Straßenunfälle, darunter vier mit tödlichem Ausgang, gemeldet worden, die auf den Nebel zurückzuführen sind. Im oberen Themseviertel stürzten zwei Spaziergänger im tiefen Nebel in den Fluß und ertranken.

Banditen machten sich den Nebel zunutze und überfielen ein Auto, das 200 Pfund Rennbahneinnahmen von einer Windhundgesellschaft transportierte. Sie hatten schlauerweise ihren Wagen mit dem üblichen Polizeizeichen, eine blaue Tafel mit weißer Aufschrift “Polizei”, ausgestattet und versuchten zuerst, als Detektive aufzutreten und den Chauffeur zu verhaften. Als dieser das Manöver durchschaute, griffen sie mit Gummiknütteln an. Sie konnten jedoch verjagt werden und es gelang ihnen, zu entfliehen.

In einigen Provinzorten muß infolge der noch immer anhaltenden Trockenheit und mangels an Trinkwasser die Wasserzufuhr rationiert werden. Während der Nachtstunden gibt es überhaupt kein Wasser. Die Lage ist sehr kritisch.

Österreichs Neujahrswunsch an Amerika

“Wir bauen Österreich wieder auf mit der Kelle in der einen Hand und keinem Schwert in der anderen”, richtet Kanzler Seipel der amerikanischen Öffentlichkeit aus.

Neue Freie Presse am 1. Jänner 1924

Bundeskanzler Dr. Seipel hat der New York Evening Post die folgende Botschaft für die amerikanische Öffentlichkeit übergeben: Ich freue mich sehr, der amerikanischen Öffentlichkeit einige Worte über die Bedeutung des abgelaufenen und des kommenden Jahres für mein Vaterland äußern zu können. Wir haben im Jahre 1923 begonnen, unseren kranken Staatshaushalt zu kurieren, und haben die völlige Sicherheit, daß er 1924 sich in wieder erlangter Gesundheit der Welt präsentieren wird.

Wichtiger als die Feststellung dieser Tatsachen erscheint mir die der Ursachen, die zu dem erstaunlichen Umschwung in unseren Verhältnissen geführt haben. Das neue Österreich hat von Anfang an klar erkannt, daß ein Volk in der Lage des unsrigen nur dann Rettung finden kann, wenn es auf dem Wege zu diesem Ziele das Verbot befolgt, das einst dem Weibe Loths gegeben war: Niemals zurückblicken auf die Stätte der Zerstörung, sondern nur vorwärts auf den Weg der Rettung. Um so zu handeln, darf man freilich nicht sentimental sein, sondern muss die Methode eines Kaufmannes befolgen, der, wenn sein Unternehmen in Gefahr steht, seine persönlichen Empfindungen zu Hause läßt und nur das Soll und Haben seines Geschäftes sich vor Augen hält.

Wir haben Frieden mit den Nachbarn gebraucht, also haben wir selbst eine friedliche Politik gemacht und die anderen überzeugt, dass es in ihrem Interesse liegt, auch uns gegenüber eine freundschaftliche Politik zu befolgen. Wir haben gesehen, daß die schwankende Währung in Handel und Industrie bloß Scheingewinne hervorruft, in Wirklichkeit aber uns ruiniert: So haben wir mit einem Ruck die Notenpresse zum Stillstand gebracht. Wir haben gefühlt, daß die Welt uns als liebenswürdigen Verschwender mißtraut: So haben wir uns an den Völkerbund gewendet, nicht nur, um einen internationalen Kredit zu erhalten, sondern um zugleich die Aufmerksamkeit des ganzen Auslandes auf unsere Sanierungspolitik zu lenken, die keinerlei internationale Kontrolle zu scheuern hat.

Wir bauen Österreich wieder auf mit der Kelle in der einen Hand und keinem Schwert in der anderen. Wolle Gott, daß das, was uns gelungen ist, auch anderen niedergebrochenen Ländern alsbald gelingen möge, die ebenfalls der Wiederaufrichtung und der internationalen Hilfe benötigen. In aller Bescheidenheit möchte ich sagen, daß die Methoden, die Österreich für seine Sanierung eingeschlagen hat, der Geist, in dem sie gewählt und ausgeführt wurden, als Vorbild für ein Werk der allgemeinen Besserung verwendet werden könnten. Amerika hat uns geholfen, aber ich bin sicher, daß seine Großmut damit noch nicht erschöpft ist. Ich habe einen Neujahrswunsch für Amerika: Möge es im kommenden Jahre Europa reif machen für die Arbeit!