Heute vor 90 Jahren: Der Straßenbettler zu Pferd

In Ungarn ist ein neuer Straßentypus aufgetaucht: Zerlumpt, in Fetzen gehüllt, hockt er auf dem Pferde ohne Sattel.

Neue Freie Presse am 14. Jänner 1934

Unser Budapester Korrespondent schreibt uns: Immer hat die Csikosromantik (als Csikos wird ein ungarischer Pferdehirt bezeichnet; Anm.) den Reiz des ungarischen Alfölds gebildet, jener unendlichen Tiefebene, in der sich riesige Pferdeherden Sommer und Winter herumtreiben. Pferd und Reiter spielen im ungarischen Leben eine größere Rolle als irgendwo anders in der Welt. Gerade Ungarn ist das Land, wo trotz Motorisierung das Pferd nicht verdrängt werden konnte. Budapest ist eine der wenigen Großstädte, wo das Pferdegespann noch zum Straßenbild gehört. Nun aber ist ein neuer Straßentypus aufgetaucht, der an Originalität seinesgleichen kaum haben dürfte. Er erinnert an die Gestalten Goyas. Zerlumpt, in Fetzen gehüllt, hockt er auf dem Pferde ohne Sattel. Zu beiden Seiten hängen Körbe mit Speiseresten, Blechkisten mysteriösen Inhalts, leere und gefüllte Flaschen herunter. Wenn er im Trab daherkommt, baumelt und scheppert alles durcheinander und läßt von weitem erraten, daß der reitende Bettler naht.