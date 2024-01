Das Schicksal Österreichs wird von Königen und Politikern eingehend besprochen.

Neue Freie Presse am 18. Jänner 1934

“Daily Telegraph” veröffentlicht in großer Aufmachung einen Artikel seines zentraleuropäischen Korrespondenten unter dem Titel: „Großbritanniens Interesse an der Unabhängigkeit Österreichs”. In dem Aufsatz wird erklärt, daß die Unabhängigkeit Österreichs für die Aufrechterhaltung des Weltfriedens von vitalem Interesse sei. Man gehe nicht fehl, wenn man annehme, daß bei allen in den drei letzten Monaten von Königen und Politikern den fremden Hauptstädten gemachten Besuchen das Schicksal Österreichs eingehend besprochen wurde.