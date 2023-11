Der Bundeskanzler verspricht, die Freiheit und Unabhängigkeit Österreichs zu erhalten.

Neue Freie Presse am 27. November 1933

Gestern Nachmittag fand in Amstetten eine vaterländische Kundgebung statt, bei der Bundeskanzler Dr. Dollfuß seine letzte öffentliche Rede vor dem am 1. Dezember in Kraft tretenden „Weihnachtsfrieden“ hielt. Die Zahl der Teilnehmer an der Kundgebung wird auf fünfzehntausend Personen geschätzt. (...) Nach dem Dank an die Versammelten ob ihres Opfermutes fuhr der Kanzler fort:



“Wenn wir auf wirtschaftlichem Gebiete Umschau halten, müssen wir zugeben, daß es uns gelungen ist, Österreich vorwärts zu bringen. Wir sehen, daß auch die Liebe zum Vaterland wieder in der Bevölkerung Wurzel geschlagen hat, daß das Volk wieder Freude am Begriff Vaterland bekommen hat und daß es am öffentlichen Leben herzlich Anteil nimmt.



Man kann mir glauben, daß auch das sicherlich unerfreuliche Verhältnis zum deutschen Bruderreich nicht von uns beabsichtigt war. Ich war schon ein Jahr lang Bundeskanzler, bevor in Deutschland die neue Regierung gekommen ist. Ich habe viele, auch familiäre Verbindungen mit dem Deutschen Reiche. Man kann es mir daher glauben, daß es nicht meine Schuld ist, wenn wir in ein so schlechtes Verhältnis zu Deutschland gekommen sind. Aber als es sich darum handelte, unserer Heimat wieder die Unabhängigkeit zu wahren, mußten wir auch in dieser Richtung unerbittlich und fest sein (stürmischer Beifall).



Gerade in einer Bauerngegend wird man das verstehen. Wenn ein Bruder von mir eine große Herrschaft hat und ich besitze einen kleinen Hof, so ist es mir doch lieber, auf diesem Besitz unabhängig zu bleiben, als zum Bruder als Knecht gehen zu müssen. Diese Freiheit und Unabhängigkeit werden wir unserem Land erhalten. Die Lage ist heute schon viel ruhiger und abgeklärter. Ich sage aus tiefster Überzeugung jenen, die hetzen und drohen und manchmal auch Hoffnungen erwecken wollen: Laßt alle Hoffnung fahren (brausender Beifall). Je eher die Verführten und Verirrten dazu kommen, die Verhältnisse so zu sehen, wie sie wirklich sind, desto eher werden wir zur Ruhe kommen auch im Verhältnis zum Deutschen Reiche.

Niemand wird uns das Zeugnis versagen, daß wir immer nur abwehrend und nie angreifend gewesen sind. (...) Ich habe immer und überall erklärt: Wir wollen und werden Österreich unabhängig erhalten, nicht nur als eigenen Staat, sondern auch innerpolitisch, und keine Einmischung in unsere Verhältnisse dulden. Unter dieser Voraussetzung habe ich immer unsere Bereitschaft zur Bereinigung der Mißhelligkeiten bekundet. Ich bin überzeugt, daß die Festigkeit, mit der wir durchgehalten haben, daß die neue Freude an der Heimatliebe, die in uns Österreichern erwacht ist, Eindruck machen wird.



Solange es von mir verlangt wird, werde ich den Weg, den ich eingeschlagen habe, fortsetzen trotz aller Gefahren. Ich werde die Nerven nicht verlieren und durchhalten, bis das Ziel, ein wirtschaftlich gesundetes, freies und unabhängiges christliches Heimatland Österreich, erreicht ist. (Lebhafter, langanhaltedner Beifall).