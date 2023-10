An der Universität Wien und der Technischen Universität wurden Böller geworfen.

Neue Freie Presse am 17. Oktober 1933

Der Sicherheitsbehörde war zur Kenntnis gelangt, daß nationalsozialistische Szudentenkreise für gestern vormittag Krawalle an sämtlichen Hochschulen Österreichs vorbereitet haben. Daraufhin wurden sowohl die Hochschulwachen als auch die Wachekontingente auf den Straßen vor den Hochschulen erheblich verstärkt. In Wien hat man versucht, die gefaßten Pläne an der Universität und an der Technik durchzuführen. Hiebei trat zum erstenmal die neugegründete Hochschulwache in Aktion, durch deren Eingreifen die notwendig gewordenen Maßnahmen weit schneller und reibungsloser durchgeführt werden konnten als früher.