„Der Friedensprozess in Äthiopien ist tot“

Der Krieg um die Provinz Tigray flammt wieder auf. Hunger ist dabei eine Waffe.

Fünf Monate hielt die Waffenruhe in Äthiopien, doch seit einigen Tagen flammt der Konflikt zwischen den Regierungstruppen und der TPLF, der Tigray-Befreiungsfront, in der von Hilfslieferungen weitgehend abgeschnittenen Provinz im Norden des Landes wieder auf. Gefechte im Norden und an der Südgrenze von Tigray sowie Angriffe der äthiopischen Luftwaffe in der Hauptstadt Mekelle, die auch Todesopfer in einem Kindergarten und in einem Spital gefordert haben sollen, sind das Resultat eines Truppenaufmarschs auf beiden Seiten und markieren eine neue Etappe des Kriegs, der im November 2020 ausgebrochen ist.

Tigray spricht von einer „großflächigen Offensive“, in der es wieder in die Zange gerät zwischen den Verbündeten der Regierung in Addis Abeba und den Erzfeinden aus Eritrea unter Führung ihres Präsidenten Isayas Afewerki. Äthiopien wiederum behauptet, dass sich Tigray ein Stücken im Westen, in der Amhara-Provinz einverleiben will. Zudem wollen Regierungseinheiten ein Flugzeug aus dem Sudan, beladen mit Waffen für die TPLF-Rebellen, abgeschossen zu haben.