Das würden wir heute nicht mehr so singen

In Inszenierungsfragen überlässt Beyoncé nichts dem Zufall, textlich besingt sie aber auch den Kontrollverlust: Zuletzt in Worten, die sie wegen monierter Behindertenfeindlichkeit wieder zurückzog.

Ob Die Ärzte oder Beyoncé: Immer wieder distanzieren sich Stars von ihren eigenen Songtexten. Mal reuevoll, mal widerwillig – und oft schneller, als mancher Fan schauen kann.

Das gehört ins letzte Jahrtausend – so wie wir“: Mit diesen Worten soll der Die-Ärzte-Gitarrist Farin Urlaub bei einem Berlin-Konzert am Sonntag seinem eigenen Lied „Elke“ eine Absage erteilt haben. Damit hätte er sich in die Liste jener Musiker eingereiht, die sich nachträglich von eigenen Songzeilen distanziert haben. „Elke“ handelt von einer Liaison zu einer besonders dicken Frau: „Im Sommer gibt sie Schatten, im Winter hält sie warm“, heißt es in dem Lied. „Sie hat zentnerschwere Schenkel, sie ist unendlich fett / Neulich hab ich sie bestiegen, ohne Sauerstoffgerät!“

Als Zuschauer sich das Lied wünschten, soll Farin Urlaub – laut den Berichten einer Twitter-Nutzerin und eines Redakteurs der „Rheinischen Post“ – erklärt haben, es nicht mehr spielen zu wollen: „,Elke‘ ist fat-shaming und misogyn.“ Getextet hatte er es 1988, als Antwort auf den Telefonterror einer fanatischen Anhängerin: Eine gewisse Elke hatte bis zu hundert Mal täglich im Studio der Band angerufen, auch nachdem Urlaub ihr gedroht hatte, ein Lied über sie zu schreiben. Zum Text inspirierte ihn ein Foto der offenbar übergewichtigen Frau. Ein richtig beleidigendes Lied zu schreiben war seine Intention. Eine erste, allzu hasserfüllte Version soll er selbst noch korrigiert haben. „Elke“ wurde zu einem Live-Hit der Band und kam 1999 auch als Single heraus – mit einem Zeichentrick-Video, in dem ein schwabbliges, wimperngetuschtes Ungetüm die Band mit seiner Zuneigung förmlich zerdrückt.