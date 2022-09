Holzmann: „50 Basispunkte für mich das Minimum“

OeNB-Chef Holzmann plädiert für einen kräftigen

Zinsschritt. Auch wenn das die Gefahr einer Rezession erhöhe.

Frankfurt. Die Europäische Zentralbank (EZB) sollte laut Ratsmitglied Robert Holzmann in ihrem Kampf gegen die Rekordinflation nicht nachlassen, auch wenn das Risiko einer Rezession in der Eurozone wächst.



Der österreichische Nationalbankchef ist einer von derzeit sechs EZB-Ratsmitgliedern, die sich öffentlich für eine Zinserhöhung um mehr als einen halben Punkt in der Sitzung am 7. und 8. September aussprechen. Die andere Seite argumentiert dagegen, dass der Abschwung in der Währungsunion bereits dazu beitragen könnte, die Preissteigerungen zu verringern, die derzeit mehr als das Vierfache des Zwei-Prozent-Ziels der EZB betragen.