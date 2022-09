Markus Figl: „Ich will kein Habsburg-Disneyland“

Bei der Begrünung des Neuen Markts „alles herausgeholt, was möglich war“: Berzirksvorsteher der Inneren Stadt, Markus Figl (ÖVP).

Mit dem fertiggestellten Neuen Markt ist Bezirksvorsteher Markus Figl seinem Ziel einer City mit weniger Autos einen Schritt näher. Nun wartet er auf Ministerin Leonore Gewessler.

Wien. „Diese Autos kommen noch weg.“ Das ist Markus Figl wichtig zu betonen, als er über den Neuen Markt geht. Der Bezirksvorsteher der Inneren Stadt (ÖVP) ist sichtlich erleichtert, dass der Platz endlich fertiggestellt ist. Schließlich wurde an der Umgestaltung rund 20 Jahre lang geplant und gewerkt.

Am Dienstag wird die neue Tiefgarage eröffnet, und somit auch der darüberliegende Platz, dessen Umgestaltung in den vergangenen dreieinhalb Jahren so manchen Anrainer und Shopbetreiber Nerven kostete.