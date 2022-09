Kurzauftritt von Wallner: Kehrt er im September zurück?

Vorarlbergs Landeshauptmann befindet sich seit Mitte Juni im Krankenstand. Am Montag nahm er an der Herbstklausur der ÖVP-Regierungsmannschaft teil.

Wie lange bleibt Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) dem politischen Tagesgeschehen noch fern? Nicht mehr allzu lange, geht es nach einem Bericht von „Vorarlberg heute“, genauer gesagt, einem dort veröffentlichten Interview mit Landesstatthalterin Barbara Schöbi-Fink (ÖVP).

Sie schilderte, dass es dem Landes-ÖVP-Chef gut gehe und eine Rückkehr noch im September „gut möglich“ sei. Ein genaues Datum wollte sie nicht nennen, dieses festzulegen, obliege schließlich Wallner selbst und den behandelnden Ärzten. Ähnlich klang die stellvertretende ÖVP-Parteichefin Martina Rüscher am Freitag im „Sommergespräch“ des ORF-Vorarlberg. Gleich zu Beginn hielt sie fest, dass sich Wallner auf dem Weg der Besserung befinde. Letzterer befindet sich bekanntlich seit Mitte Juni im Krankenstand.

Kurz in Erscheinung getreten ist Wallner übrigens schon: Am Montag nahm er an der routinemäßigen Herbstklausur der ÖVP-Regierungsmannschaft in Bregenz teil.

(Red.)