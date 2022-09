Briefing

Was Sie heute wissen sollten

ÖVP sucht General – wieder einmal. Der Abgang Laura Sachslehners sorgt parteiintern für Unmut, die große Spaltung sehen Insider aber nicht. Für die Nachfolge dürfte es zwei Favoriten geben. Mehr dazu [premium]

Über den Zustand der ÖVP: Auch in unserer aktuellen Podcast-Folge geht es um den jüngsten Rücktritt in der ÖVP und die türkis-schwarzen Flügelkämpfe vor der Tirol-Wahl. „Presse"-Chefreporterin Anna Thalhammer analysiert darin, was der Rücktritt von Laura Sachslehner über den Zustand der ÖVP aussagt - und wie es nun weitergehen könnte. Mehr dazu.

Ukrainische Armee weiter auf dem Vormarsch: US-Außenminister Antony Blinken bescheinigt den ukrainischen Streitkräften bei ihrer Gegenoffensive "bedeutende Fortschritte". Der ukrainische Präsident spricht von 6000 Quadratkilometer Land - der Fläche von mehr als einer Million Fußballfelder - die man seit Anfang September zurückerobert habe. Und versichert: "Der Vormarsch unserer Streitkräfte geht weiter.“ Die aktuellen Geschehnisse im Ukraine-Krieg im Überblick.

Trauerprozession für Queen: Der Leichnam von Queen Elizabeth II. wird heute Abend von Schottland in die britische Hauptstadt London überführt. Ein Flugzeug mit dem Sarg von Elizabeth II. soll um 19.00 Uhr vom Flughafen von Edinburgh abheben und knapp eine Stunde später landen. Von dort wird er dann zum Buckingham-Palast gefahren, wo er über Nacht bleibt.

Licht sparen, der Kaiser ist g’storben! Früher war Energiesparen ein Kinderstreich. Man hat sich gegenseitig die Pudelhaube übers Gesicht gezogen und gerufen: „Licht sparen, der Kaiser ist g’storben!“ Heute gibt die Regierung Tipps wie Heizkörper herunterdrehen, den Deckel auf dem Topf zu lassen und 10 km/h langsamer zu fahren. Das klingt alles wie ein Kinderstreich, ist aber für Erwachsene und völlig ernst gemeint. Gerhard Hofer in der Morgenglosse.

Verschwendet nächtliches Handyladen Energie? Weitere Energiespartipps gefällig? In unserer „Serie: Energiesparfragen“ geht es diesmal um das Handyladen. Verbraucht die nächtliche Ladung unnötig viel Strom? Wie steht es um die Effizienz des induktiven Ladens? Und verbraucht ein Ladekabel auch dann Strom, wenn kein Handy dranhängt? Mehr dazu [premium]

Verleihung der Emmy Awards 2022: Bestes Drama, bester Drehbuchautor, bester Nebendarsteller: „Succession“ hat bei den Emmy-Awards abgeräumt. Beste Comedyserie wurde wie schon im vergangenen Jahr „Ted Lasso". Mehr dazu.

Blick ins Archiv: Heute vor 90 Jahren ging es in der „Neuen Freien Presse“ um einen sensationellen Briefwechsel zwischen dem indischen Führer und der englischen Regierung. Ghandi drohte darin mit dem Hungertod. Mehr dazu [premium].