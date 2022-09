Spritpreise in Slowenien erneut gesunken

Ab heute, Dienstag, kostet ein Liter Normalbenzin abseits der Autobahnen 1,354 Euro, und damit um 13,7 Cent weniger als bisher. Der Diesel verbilligte sich um 8,4 Cent auf 1,683 Euro pro Liter.

In Slowenien sind die regulierten Spritpreise wieder gesunken. Ab heute, Dienstag, kostet ein Liter Normalbenzin abseits der Autobahnen 1,354 Euro, und damit um 13,7 Cent weniger als bisher. Der Diesel verbilligte sich um 8,4 Cent auf 1,683 Euro pro Liter, wie das slowenische Wirtschaftsministerium mitteilte.

Auf den Autobahntankstellen können die Betreiber die Preise frei am Markt bestimmen. Laut der Internetseite "goriva.si" kostete am Dienstag ein Liter Normalbenzin beim Ölkonzern Petrol 1,570 Euro, an den Tankstellen der slowenischen OMV-Tochter lag der Preis bei 1,564 Euro. Der Preis für Diesel beträgt bei Petrol 1,891 Euro pro Liter, bei OMV 1,883 Euro. In Kroatien kostet ein Liter Benzin derzeit 10,57 Kuna (1,41 Euro), der Diesel 12,88 Kuna (1,71 Euro).

In Slowenien wird ab Dienstag erneut auch der Preis für das Heizöl gedeckelt. Der Höchstpreis darf bei 1,366 Euro pro Liter liegen. Bisher kostete das Heizöl laut Medien zwischen 1,46 und 1,48 Euro. Die Heizölpreise wurden in Slowenien schon vom vergangenen November bis Mitte Mai reguliert.

