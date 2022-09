Auf dem Holzweg

Die EU beschäftigt sich gerade mit der Frage, ob man Holz noch verbrennen darf. Das muss freilich nicht sein.

Man kann Holz auch stapeln, anschauen, einen Baum damit basteln oder Papier daraus machen. Ein Problem wäre das nur für die österreichische Fußball-Bundesliga. Den RZ Pellets WAC wird es dann wohl nicht mehr geben. Das könnte Rapid vor dem Abstieg retten.

Apropos Fußball: Die halbe Welt ist derzeit in London. Auch die Salzburger Kicker sind eigens angereist. In der Folge kommen dann noch Joe Biden, Emmanuel Macron und zahlreiche monarchische Oberhäupter. Was zuletzt die Frage aufwarf: Was ist nun besser? Ein Präsident oder ein konstitutioneller von und zu an der Staatsspitze?

Österreich hat da mit Alexander Van der Bellen einen Mittelweg gewählt. Die EU mit Ursula von der Leyen auch. Wobei Van der Bellen aufpassen sollte: In Ulrichskirchen-Schleinbach, Bezirk Mistelbach, wurde nun, wie der ORF Niederösterreich berichtet, eine Büste von Kaiser Franz Joseph gestohlen. Und das kann kein Zufall sein. Die Nostalgie-Monarchie-Welle hat nach der ausufernden Medienberichterstattung der vergangenen Tage aus dem Vereinigten Königreich jetzt offenbar auch Österreich erfasst. Alexander Van der Bellen hat allerdings noch Glück im Unglück: Ferdinand Zvonimir (von) Habsburg-Lothringen ist erst 25. (oli)

Reaktionen an: oliver.pink@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.09.2022)