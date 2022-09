Wie Berlin sich von Peking lösen will

Kaum ein EU-Land hat so stark auf China gesetzt wie Deutschland. Das soll sich drastisch ändern, wie Berichte aus dem Wirtschaftsministerium andeuten.

Wer die große Geopolitik im Kleinen erleben will, kann in diesen Tagen auf den Hamburger Hafen blicken. Dort würde der chinesische Reederei-Riese Cosco gern bei einem kleineren Container-Terminalbetreiber einsteigen. Das Hafenmanagement ist dafür, die Hamburger Lokalpolitiker sind dafür – nur der grüne Wirtschaftsminister in Berlin macht Probleme. „Ich tendiere in die Richtung, dass wir das nicht erlauben“, sagte Robert Habeck am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters.

Die größte Volkswirtschaft der Europäischen Union steckt mitten in einem bedeutenden Richtungswechsel. Die Beziehung zu China – mit einem Handelsvolumen von insgesamt 282 Milliarden Euro im vergangenen Jahr der wichtigste Handelspartner Deutschlands – wird neu bewertet. Laut einem Reuters-Bericht denkt die deutsche Regierung darüber nach, den Unternehmen die schützende Hand im Milliardenmarkt wegzuziehen.